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Новости Безопасность Европы
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Еще один беспилотник из Беларуси нашли на полигоне в Литве

беспилотник залетел в Литву

В Литве, на военном полигоне Гайжюнай в Йонауском районе, нашли беспилотник, который залетел на территорию страны из Беларуси 28 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается, эту информацию балтийской новостной службе BNS подтвердила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

"Мы подтверждаем, что беспилотник найден. Дополнительная информация будет доступна в ближайшее время", - сказала она.

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Сообщается, что беспилотник нашли за более 100 километров от Беларуси. Ранее найденный беспилотник был похож на российский дрон "Гербера", предназначенный для обмана систем противовоздушной обороны, поскольку он напоминает иранский боевой беспилотник Shahed.

На месте происшествия работают военные следователи и саперы.

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Напомним, 28 июля полиция Литвы сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Позже сообщалось, что Литва передислоцировала подразделение ПВО ближе к границе с Беларусью

Автор: 

Беларусь (7952) беспилотник (4042) Литва (2550)


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