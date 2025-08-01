Ще один безпілотник з Білорусі знайшли на полігоні в Литві

У Литві, на військовому полігоні Гайжюнай у Йонауському районі, знайшли безпілотник, який залетів на територію країни з Білорусі 28 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, цю інформацію балтійській новинній службі BNS підтвердила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

"Ми підтверджуємо, що безпілотник знайдено. Додаткова інформація буде доступна найближчим часом", – сказала вона.

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Повідомляється, що безпілотник знайшли за понад 100 кілометрів від Білорусі. Раніше знайдений безпілотник був схожий на російський дрон "Гербера", призначений для обману систем протиповітряної оборони, оскільки він нагадує іранський бойовий безпілотник Shahed.

На місці події працюють військові слідчі та сапери.

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Нагадаємо, 28 липня поліція Литви повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

Пізніше повідомлялося, що Литва передислокувала підрозділ ППО ближче до кордону з Білоруссю