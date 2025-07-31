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Новини Обстріли України
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Литва викликала представника РФ через масовані удари по Україні

Литва готова розширити співпрацю з Україною в підготовці військових

Міністерство закордонних справ Литви 31 липня викликало тимчасового повіреного у справах Росії через чергову хвилю ракетних атак по українських містах.

Про це йдеться в заяві МЗС Литви, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Дипломату РФ вручили ноту протесту через удари по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Сумах, Харкову, Херсону та інших регіонах, унаслідок яких загинули десятки та були поранені сотні мирних жителів.

Литовське зовнішньополітичне відомство підкреслило, що військові дії Росії проти цивільного населення і жорстоке поводження з військовополоненими є незаконними. У Вільнюсі заявили, що продовжуватимуть добиватися притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини.

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Автор: 

Литва (2499) війна в Україні (5477)


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Бз.икливi CША нервово палять в сторонi.
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31.07.2025 17:56 Відповісти
Литва щось робить ,на жаль МЗС України яка під контролем єрмака не спроможні скликати рад. без . ООН ,розповісти про геноцид рашиських варварів проти українського народу ( знаю інертність цієї організації але треба привертати світову громадкість) ,кожен день рашисти свідомо убивають десятки мирних жителів і всі мовчать.
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31.07.2025 17:56 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
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31.07.2025 18:09 Відповісти
Треба вручати подорожній лист, нахер з Литви,поки є час.
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31.07.2025 18:09 Відповісти
 
 