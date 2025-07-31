Литва викликала представника РФ через масовані удари по Україні

Міністерство закордонних справ Литви 31 липня викликало тимчасового повіреного у справах Росії через чергову хвилю ракетних атак по українських містах.

Про це йдеться в заяві МЗС Литви, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Дипломату РФ вручили ноту протесту через удари по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Сумах, Харкову, Херсону та інших регіонах, унаслідок яких загинули десятки та були поранені сотні мирних жителів.

Литовське зовнішньополітичне відомство підкреслило, що військові дії Росії проти цивільного населення і жорстоке поводження з військовополоненими є незаконними. У Вільнюсі заявили, що продовжуватимуть добиватися притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини.

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