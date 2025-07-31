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Новости Обстрелы Украины
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Литва вызвала представителя РФ из-за массированных ударов по Украине

Литва готова расширить сотрудничество с Украиной в подготовке военных

Министерство иностранных дел Литвы 31 июля вызвало временного поверенного в делах России из-за очередной волны ракетных атак по украинским городам.

Об этом говорится в заявлении МИД Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Дипломату РФ вручили ноту протеста из-за ударов по Киеву, Запорожью, Днепру, Сумам, Харькову, Херсону и другим регионам, в результате которых погибли десятки и были ранены сотни мирных жителей.

Литовское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что военные действия России против гражданского населения и жестокое обращение с военнопленными являются незаконными. В Вильнюсе заявили, что будут продолжать добиваться привлечения виновных к ответственности за военные преступления.

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Автор: 

Литва (2549) война в Украине (5440)


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Бз.икливi CША нервово палять в сторонi.
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31.07.2025 17:56 Ответить
Литва щось робить ,на жаль МЗС України яка під контролем єрмака не спроможні скликати рад. без . ООН ,розповісти про геноцид рашиських варварів проти українського народу ( знаю інертність цієї організації але треба привертати світову громадкість) ,кожен день рашисти свідомо убивають десятки мирних жителів і всі мовчать.
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31.07.2025 17:56 Ответить
Дякуємо, Друзі.
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31.07.2025 18:09 Ответить
Треба вручати подорожній лист, нахер з Литви,поки є час.
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31.07.2025 18:09 Ответить
 
 