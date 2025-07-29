Литва передислокувала підрозділ ППО ближче до кордону з Білоруссю

У Литві посили заходи протиповітряної оборони, ближче до кордону з Білоруссю передислоковано батальйон ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас.

Так, Вайкшнорас брав участь у нараді, яку скликав президент Гітанас Науседа після інциденту з дроном, який залетів на литовську територію з Білорусі.

"Наразі заходи протиповітряної оборони посилено, ближче до кордону передислоковано батальйон протиповітряної оборони, здатний виявляти та, за необхідності, знищувати різні загрози", - сказав генерал за її підсумками.

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Водночас міністерка оборони Довіле Шакалієне, яка також була присутня на нараді, зауважила, що наявних можливостей спостереження за повітряним простором недостатньо для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті.

"Бракує радарів, які могли б виявляти малі, маневрені цілі в складних метеорологічних умовах", – сказала вона.

Також Шакалієне розповіла про запропоновані її відомством зміни. Вони передбачають вдосконалення систем спостереження за повітряним простором, придбання нової техніки та прискорення вже існуючих закупівель.

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Нагадаємо, 28 липня поліція Литви повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

Пізніше повідомлялося, що Литва планує розгорнути додаткові сили ППО на кордоні з Білоруссю після повторного порушення повітряного простору дронами.