Литва передислоцировала подразделение ПВО ближе к границе с Беларусью

В Литве усилили меры противовоздушной обороны, ближе к границе с Беларусью передислоцирован батальон ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил главнокомандующий вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас.

Так, Вайкшнорас участвовал в совещании, которое созвал президент Гитанас Науседа после инцидента с дроном, который залетел на литовскую территорию из Беларуси.

"Сейчас меры противовоздушной обороны усилены, ближе к границе передислоцирован батальон противовоздушной обороны, способный выявлять и, при необходимости, уничтожать различные угрозы", - сказал генерал по его итогам.

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В то же время министр обороны Довиле Шакалиене, которая также присутствовала на совещании, отметила, что имеющихся возможностей наблюдения за воздушным пространством недостаточно для обнаружения объектов, летящих на низкой высоте.

"Не хватает радаров, которые могли бы выявлять малые, маневренные цели в сложных метеорологических условиях", - сказала она.

Также Шакалиене рассказала о предложенных ее ведомством изменениях. Они предусматривают совершенствование систем наблюдения за воздушным пространством, приобретение новой техники и ускорение уже существующих закупок.

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Напомним, 28 июля полиция Литвы сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Позже сообщалось, что Литва планирует развернуть дополнительные силы ПВО на границе с Беларусью после повторного нарушения воздушного пространства дронами.