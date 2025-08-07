Подводный дрон из РФ, предположительно, проник в территориальные воды Литвы: проводится проверка

В Литве проводят проверку из-за инцидента с возможным появлением в территориальных водах страны подводного дрона из России.

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в начале августа вблизи Ниды в территориальные воды Литвы, возможно, проник подводный дрон со стороны России. Об этом в субботу рассказали жители, которые наблюдали за "Регатой в Куршском заливе".

"Было видно, как катер пограничной службы быстро преследовал подводный дрон. Это была нетипичная ситуация, ведь пограничники почти никогда не патрулируют эту часть Куршского залива", - рассказал один из очевидцев.

В четверг старший специалист по связям с общественностью Пограничного отряда береговой охраны Службы охраны государственной границы Айсте Жалнерайтене подтвердила, что в субботу в акватории залива был замечен объект.

"2 августа в Куршском заливе был зафиксирован объект, который, возможно, пересек границу Литовской Республики со стороны России. Сейчас Отдел досудебных расследований Управления уголовных расследований Службы охраны госграницы проводит проверку обстоятельств, после чего будет принято решение о начале досудебного расследования", - отметила она.

Напомним, 28 июля полиция Литвы сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Позже сообщалось, что Литва передислоцировала подразделение ПВО ближе к границе с Беларусью.

Впоследствии дрон обнаружили 1 августа на военном полигоне Гайжюнай в Литве.