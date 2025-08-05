В беспилотнике, залетевшем в Литву из Беларуси, была взрывчатка, - литовская прокуратура

Генеральная прокуратура Литвы заявила, что в беспилотнике, залетевшем на территорию страны из Беларуси на прошлой неделе, содержался взрывной заряд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала литовский генпрокурор Нида Грунскене, цитирует LRT.

По ее словам, этот инцидент расследуется как отдельный эпизод в рамках досудебного расследования военных преступлений в Украине, которое было начато еще в марте 2022 года.

Беспилотник обнаружили в прошлую пятницу, 1 августа, на полигоне.

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По словам Грунскене, осмотр БпЛА показал, что дрон содержал взрывной заряд, который был успешно обезврежен на месте литовскими военными специалистами.

Генеральный прокурор добавила, что части БпЛА были изъяты для различных расследований.

Одной из основных версий расследования является то, что беспилотник случайно попал на территорию Литвы.

"Параллельно расследуются и другие версии", - добавила она.

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Ранее сообщалось, что в Литве, на военном полигоне Гайжюнай в Йонауском районе, нашли беспилотник, который залетел на территорию страны из Беларуси 28 июля.

Напомним, 28 июля полиция Литвы сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Позже сообщалось, что Литва передислоцировала подразделение ПВО ближе к границе с Беларусью.

Впоследствии дрон обнаружили 1 августа на военном полигоне Гайжюнай в Литве.

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