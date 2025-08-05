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Новости Безопасность Европы
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В беспилотнике, залетевшем в Литву из Беларуси, была взрывчатка, - литовская прокуратура

Дрон залетел в Литву из Беларуси: новые детали от прокуратуры

Генеральная прокуратура Литвы заявила, что в беспилотнике, залетевшем на территорию страны из Беларуси на прошлой неделе, содержался взрывной заряд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала литовский генпрокурор Нида Грунскене, цитирует LRT.

По ее словам, этот инцидент расследуется как отдельный эпизод в рамках досудебного расследования военных преступлений в Украине, которое было начато еще в марте 2022 года.

Беспилотник обнаружили в прошлую пятницу, 1 августа, на полигоне.

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По словам Грунскене, осмотр БпЛА показал, что дрон содержал взрывной заряд, который был успешно обезврежен на месте литовскими военными специалистами.

Генеральный прокурор добавила, что части БпЛА были изъяты для различных расследований.

Одной из основных версий расследования является то, что беспилотник случайно попал на территорию Литвы.

"Параллельно расследуются и другие версии", - добавила она.

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Ранее сообщалось, что в Литве, на военном полигоне Гайжюнай в Йонауском районе, нашли беспилотник, который залетел на территорию страны из Беларуси 28 июля.

Напомним, 28 июля полиция Литвы сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Позже сообщалось, что Литва передислоцировала подразделение ПВО ближе к границе с Беларусью.

Впоследствии дрон обнаружили 1 августа на военном полигоне Гайжюнай в Литве.

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Автор: 

Беларусь (7957) беспилотник (4064) Литва (2555)


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Топ комментарии
+5
так випадково що русня наказала бульбошам перевірити НАТО, так а що буде далі ?
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05.08.2025 18:29 Ответить
+4
І не дивно , а що там мав бути ,,Київський торт"?
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05.08.2025 18:49 Ответить
+1
Бойова частина була в передній частині. Її сапери зняли.
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05.08.2025 19:02 Ответить
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так випадково що русня наказала бульбошам перевірити НАТО, так а що буде далі ?
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05.08.2025 18:29 Ответить
І не дивно , а що там мав бути ,,Київський торт"?
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05.08.2025 18:49 Ответить
Smotriu na foto bojevaja cast u takix dronov vet gde nos,a on na foto kak i netu ego?Mozet kto znajet luce objasnit?Poxoze na Gerberu
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05.08.2025 18:50 Ответить
Бойова частина була в передній частині. Її сапери зняли.
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05.08.2025 19:02 Ответить
Дрони зроблені з полімерних матеріалів. До полімерів неможливо нічого прикріпити надійно. Передня частина відвалилась в повітрі після влучання, але детонації не було. Така версія.
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05.08.2025 19:33 Ответить
.Spasibo za informaciju Eto primerno 30 kilometrov ot mojego doma.Neveriu ja slucajnosti,cel byla poligon,,tam nedaleko jest i nemcov brigada.U nas radari nicego nevydeli.Vot sperva PVO nuzno usilivat,a ne poligoni strojit za 500mln evro
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05.08.2025 19:57 Ответить
Версія: До вас залетів облегшений покалічений дрон без телекамери. На низькій висоті ППО нічого не бачить.
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05.08.2025 20:24 Ответить
200 metrov vysotoj on proletel Vilniuse slisali zvuk kak sacheda.Kak uvideli ego skazali eto Gerbera.Tolko strano sto na samom paligone teritoriji ego nasli
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05.08.2025 20:46 Ответить
Бульбу по наказу ********* запустив провокацію.
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05.08.2025 19:05 Ответить
Это только начало к весне орки будут проводить провокации постоянно.
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05.08.2025 19:07 Ответить
Там Царьов розкрив таємницю що вулкан на Камчатці здетонував від українського БПЛА. От де моща.
А ви якусь занюхану герберу чухаєте...
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05.08.2025 19:51 Ответить
 
 