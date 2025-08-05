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Новини Безпека Європи
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У безпілотнику, який залетів до Литви з Білорусі, була вибухівка, - литовська прокуратура

Дрон залетів до Литви з Білорусі: нові деталі від прокуратури

Генеральна прокуратура Литви заявила, що у безпілотнику, який залетів на територію країни з Білорусі минулого тижня, містився вибуховий заряд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказала литовська генпрокурорка Ніда Грунскене, цитує LRT.

За її словами, цей інцидент розслідується як окремий епізод у рамках досудового розслідування воєнних злочинів в Україні, яке було розпочато ще в березні 2022 року.

Безпілотник виявили минулої п’ятниці, 1 серпня, на полігоні.

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За словами Грунскене, огляд БпЛА показав, що дрон містив вибуховий заряд, який був успішно знешкоджений на місці литовськими військовими фахівцями.

Генеральна прокурорка додала, що частини БпЛА були вилучені для різних розслідувань.

Однією з основних версій розслідування є те, що безпілотник випадково потрапив на територію Литви.

"Паралельно розслідуються й інші версії", - додала вона.

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Раніше повідомлялося, що у Литві, на військовому полігоні Гайжюнай у Йонауському районі, знайшли безпілотник, який залетів на територію країни з Білорусі 28 липня. 

Нагадаємо, 28 липня поліція Литви повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

Пізніше повідомлялося, що Литва передислокувала підрозділ ППО ближче до кордону з Білоруссю.

Згодом дрон виявили 1 серпня на військовому полігоні Гайжюнай у Литві.

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Білорусь (8013) безпілотник (4663) Литва (2505)


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так випадково що русня наказала бульбошам перевірити НАТО, так а що буде далі ?
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05.08.2025 18:29 Відповісти
І не дивно , а що там мав бути ,,Київський торт"?
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05.08.2025 18:49 Відповісти
Smotriu na foto bojevaja cast u takix dronov vet gde nos,a on na foto kak i netu ego?Mozet kto znajet luce objasnit?Poxoze na Gerberu
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05.08.2025 18:50 Відповісти
Бойова частина була в передній частині. Її сапери зняли.
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05.08.2025 19:02 Відповісти
Бульбу по наказу ********* запустив провокацію.
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05.08.2025 19:05 Відповісти
Это только начало к весне орки будут проводить провокации постоянно.
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05.08.2025 19:07 Відповісти
 
 