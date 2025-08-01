Міноборони Литви опублікувало фото БпЛА, що залетів з території Білорусі
Збройні сили Литви опублікували фото безпілотника, який у понеділок залетів з території Білорусі і був знайдений у п’ятницю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"За попередніми висновками, це "Гербера" – але інформація уточнюється… Буде проведено перевірки щодо того, чи становить він небезпеку, після чого буде задіяно такі ж процедури, як і у випадку з першою "Герберою" на початку липня", – йдеться у повідомленні.
Досі єдиними зображеннями БпЛА було відео випадкового свідка, на якому видно лише його силует і чути характерний звук. Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.
1 серпня апарат знайшли на території полігону у Йонавському районі – майже у центрі країни під Каунасом.
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