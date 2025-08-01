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Міноборони Литви опублікувало фото БпЛА, що залетів з території Білорусі

Збройні сили Литви опублікували фото безпілотника, який у понеділок залетів з території Білорусі і був знайдений у п’ятницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

безпілотник залетів в Литву з Білорусі

"За попередніми висновками, це "Гербера" – але інформація уточнюється… Буде проведено перевірки щодо того, чи становить він небезпеку, після чого буде задіяно такі ж процедури, як і у випадку з першою "Герберою" на початку липня", – йдеться у повідомленні.

Досі єдиними зображеннями БпЛА було відео випадкового свідка, на якому видно лише його силует і чути характерний звук. Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

1 серпня апарат знайшли на території полігону у Йонавському районі – майже у центрі країни під Каунасом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотник залетів до Литви з боку Білорусі. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (8008) безпілотник (4646) Литва (2500)


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А говорили что это возможно "контрабандисты" балуются...
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01.08.2025 20:08 Відповісти
пролетел беспилотник через бульбашей из за действия РЭБ ?

ну такое
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01.08.2025 20:11 Відповісти
********** s Ukraini,eto neveriu poskolku prilitel gde poligon.Vot takuju PVO imejem na segodnia.Vsio lozit v asfalt ,tut strojki idut s operezenijem grafika
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01.08.2025 20:12 Відповісти
Спортивна риболовля. Піймали, сфотографували, відпустили, пробачили.
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01.08.2025 20:33 Відповісти
Готуйтесь до сотні за нічь таких, а не валяйте все на Україну...
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01.08.2025 21:04 Відповісти
..а от н1хуя..= спецом п1дароб1лораш закинув.. на пробу яець..((
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01.08.2025 21:47 Відповісти
 
 