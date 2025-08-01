РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10437 посетителей онлайн
Новости Фото
1 424 5

Минобороны Литвы опубликовало фото БПЛА, залетевшего с территории Беларуси

Вооруженные силы Литвы опубликовали фото беспилотника, который в понедельник залетел с территории Беларуси и был найден в пятницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

беспилотник залетел в Литву из Беларуси

"По предварительным выводам, это "Гербера", но информация уточняется... Будут проведены проверки относительно того, представляет ли он опасность, после чего будут задействованы такие же процедуры, как и в случае с первой "Герберой" в начале июля", - говорится в сообщении.

До сих пор единственными изображениями БпЛА было видео случайного свидетеля, на котором видно только его силуэт и слышен характерный звук. Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

1 августа аппарат нашли на территории полигона в Йонавском районе - почти в центре страны под Каунасом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник залетел в Литву со стороны Беларуси. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7952) беспилотник (4042) Литва (2550)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А говорили что это возможно "контрабандисты" балуются...
показать весь комментарий
01.08.2025 20:08 Ответить
пролетел беспилотник через бульбашей из за действия РЭБ ?

ну такое
показать весь комментарий
01.08.2025 20:11 Ответить
********** s Ukraini,eto neveriu poskolku prilitel gde poligon.Vot takuju PVO imejem na segodnia.Vsio lozit v asfalt ,tut strojki idut s operezenijem grafika
показать весь комментарий
01.08.2025 20:12 Ответить
Спортивна риболовля. Піймали, сфотографували, відпустили, пробачили.
показать весь комментарий
01.08.2025 20:33 Ответить
Готуйтесь до сотні за нічь таких, а не валяйте все на Україну...
показать весь комментарий
01.08.2025 21:04 Ответить
 
 