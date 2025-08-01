Минобороны Литвы опубликовало фото БПЛА, залетевшего с территории Беларуси

Вооруженные силы Литвы опубликовали фото беспилотника, который в понедельник залетел с территории Беларуси и был найден в пятницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"По предварительным выводам, это "Гербера", но информация уточняется... Будут проведены проверки относительно того, представляет ли он опасность, после чего будут задействованы такие же процедуры, как и в случае с первой "Герберой" в начале июля", - говорится в сообщении.

До сих пор единственными изображениями БпЛА было видео случайного свидетеля, на котором видно только его силуэт и слышен характерный звук. Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

1 августа аппарат нашли на территории полигона в Йонавском районе - почти в центре страны под Каунасом.

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