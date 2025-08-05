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Новини Військові навчання Білорусі та РФ
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Німеччина перекинула до Польщі винищувачі напередодні військових навчань Росії та Білорусі

Німеччина перекинула до Польщі винищувачі

П'ять винищувачів Eurofighter та близько 150 військових прибули з Німеччини до Польщі напередодні військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2025".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bild.

Розгортання літаків заплановане на 5 серпня.

"Це розгортання є чітким сигналом союзницької солідарності в межах НАТО і слугує надійним засобом стримування та захисту спільного повітряного простору.

Разом із винищувачами до Польщі прибули близько 150 німецьких військовослужбовців, зокрема з ескадрильї Boelcke, а також підрозділу підтримки й полку охорони. Із 21 липня вони виконують функції так званої "Тривожної роти" – підрозділу, здатного оперативно реагувати на порушення повітряного простору", – пояснила речниця ВПС Німеччини у коментарі BILD.

Eurofighter доповнять захист повітряного простору над Жешувом на південному сході Польщі, який до цього забезпечували дві німецькі зенітні установки системи протиповітряної оборони Patriot.

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Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

Автор: 

Білорусь (8013) Німеччина (7633) Польща (8730) росія (67030) військові навчання (2789)


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Науя ?
Все, на що вони здатні, це виконувати роль куколдів....
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05.08.2025 08:20 Відповісти
краще б до України. але. наші невбабені лідори просрали можливість вступу в нато
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05.08.2025 08:47 Відповісти
Будут наблюдать
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05.08.2025 09:05 Відповісти
питання в іншому.
бюргери застосують цю авіацію за призначенням, чи перекинули, що б віддати кацапам, як зе!гундос "мрію"?
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05.08.2025 09:16 Відповісти
 
 