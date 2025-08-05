Німеччина перекинула до Польщі винищувачі напередодні військових навчань Росії та Білорусі
П'ять винищувачів Eurofighter та близько 150 військових прибули з Німеччини до Польщі напередодні військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2025".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.
Розгортання літаків заплановане на 5 серпня.
"Це розгортання є чітким сигналом союзницької солідарності в межах НАТО і слугує надійним засобом стримування та захисту спільного повітряного простору.
Разом із винищувачами до Польщі прибули близько 150 німецьких військовослужбовців, зокрема з ескадрильї Boelcke, а також підрозділу підтримки й полку охорони. Із 21 липня вони виконують функції так званої "Тривожної роти" – підрозділу, здатного оперативно реагувати на порушення повітряного простору", – пояснила речниця ВПС Німеччини у коментарі BILD.
Eurofighter доповнять захист повітряного простору над Жешувом на південному сході Польщі, який до цього забезпечували дві німецькі зенітні установки системи протиповітряної оборони Patriot.
Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.
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Все, на що вони здатні, це виконувати роль куколдів....
бюргери застосують цю авіацію за призначенням, чи перекинули, що б віддати кацапам, як зе!гундос "мрію"?