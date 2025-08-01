Білорусь створює бригаду спецпризначенців біля кордону з Україною

Білорусь формує нову бригаду Сил спеціальних операцій, яка буде розміщена в Гомельській області, поблизу українського кордону.

Про це повідомив командувач ССО Білорусі Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Було прийнято рішення для посилення саме південної ділянки. На сьогоднішній день це самий, так би мовити, неспокійний напрямок, який підтримує нас усіх у тонусі", - заявив Денисенко.

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