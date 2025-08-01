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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Білорусь створює бригаду спецпризначенців біля кордону з Україною

Білорусь відправила своїх військових на навчання до Росії

Білорусь формує нову бригаду Сил спеціальних операцій, яка буде розміщена в Гомельській області, поблизу українського кордону.

Про це повідомив командувач ССО Білорусі Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Було прийнято рішення для посилення саме південної ділянки. На сьогоднішній день це самий, так би мовити, неспокійний напрямок, який підтримує нас усіх у тонусі", - заявив Денисенко.

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Автор: 

Білорусь (8008) спецпризначенці (222)


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путін готує новий фронт, на випадок мирної угоди, щоб Білорусь напала на Україну.
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01.08.2025 15:35 Відповісти
Бульбофюрера з сином колею очолять його.
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01.08.2025 15:37 Відповісти
 
 