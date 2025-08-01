Беларусь создает бригаду спецназовцев у границы с Украиной
Беларусь формирует новую бригаду Сил специальных операций, которая будет размещена в Гомельской области, вблизи украинской границы.
Об этом сообщил командующий ССО Беларуси Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое, так сказать, неспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе", - заявил Денисенко.
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Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий01.08.2025 15:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Виктор Шевченко
показать весь комментарий01.08.2025 15:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ALEX 13 #375637
показать весь комментарий01.08.2025 16:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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