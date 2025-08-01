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Новости Ситуация на границе с Беларусью
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Беларусь создает бригаду спецназовцев у границы с Украиной

Беларусь отправила своих военных на учения в Россию

Беларусь формирует новую бригаду Сил специальных операций, которая будет размещена в Гомельской области, вблизи украинской границы.

Об этом сообщил командующий ССО Беларуси Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое, так сказать, неспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе", - заявил Денисенко.

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Автор: 

Беларусь (7952) спецназ (619)


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