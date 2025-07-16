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Пограничники Литвы сбили залетевшего с Беларуси БПЛА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники Литвы сбили беспилотник, который залетел с территории Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Так, пограничники в Шальчининкском районе Литвы обезвредили небольшой беспилотный аппарат, который залетел с территории РБ.

По данным пограничников, такие БпЛА используются контрабандистами.

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В ночь на 16 июля сотрудники пограничного поста Трибонис услышали звук, характерный для беспилотников и заметили БпЛА.

После применения средства для перехвата летательных аппаратов, объект начал вращаться на значительной высоте, затем перевернулся в воздухе и упал.

Объект, оснащенный GPS-устройством, был обнаружен в около 4 км от границы, вблизи села Вилконяй.

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БПЛА залетел в Литву из Беларуси Его сбили
БПЛА залетел в Литву из Беларуси Его сбили
БПЛА залетел в Литву из Беларуси Его сбили

Автор: 

Беларусь (7940) беспилотник (3939) Литва (2534)


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потужна відповідь
нати
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16.07.2025 15:45 Ответить
Це вже ескалація чи ще ні?
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16.07.2025 15:51 Ответить
Молодці !
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16.07.2025 16:06 Ответить
Отак звичайна боротьба з контрабандою набуває геройських відтінків) Майстри заголовку, чого там.
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16.07.2025 16:12 Ответить
 
 