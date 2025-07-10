В Литве упал беспилотник, похожий на "Герберу". Он прилетел из Беларуси. ФОТО

Утром 10 июля с территории Беларуси в Литву прилетел летательный аппарат, похожий на самодельный БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

"В 11.30 пограничники Кенской заставы в Вильнюсском районе зафиксировали, по предварительным данным, летательный аппарат, напоминающий самодельный БПЛА. Он упал недалеко от закрытого Шумского КПП, в километре от границы с Беларусью", - сказал представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

По предварительным данным, БПЛА был сделан из фанеры и пенопласта. По словам Мишутиса, в последнее время СОДГ не фиксировала случаев пересылки контрабанды с помощью дронов, воздушных шаров или самодельных летательных аппаратов. Пограничники информировали о происшествии Литовскую армию.

По сведениям Delfi, упавший дрон является российским беспилотным летательным аппаратом "Гербера", который уже год используют в военных действиях России против Украины. Этот дрон - упрощенная и более дешевая версия иранского дрона-камикадзе Shahed-136 , известного в России под названием "Герань-2". "Гербера" может выполнять различные задачи, включая разведку, наблюдение, отвлечение средств противовоздушной обороны. Также может наносить удары. Благодаря своей низкой стоимости, дрон может быть использован как ложная цель, что затрудняет работу ПВО противника.

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