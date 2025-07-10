У Литві впав безпілотник, схожий на "Герберу". Він прилетів з Білорусі. ФОТО

Зранку 10 липня з території Білорусі до Литви прилетів літальний апарат, схожий на саморобний БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

"Об 11.30 прикордонники Кенської застави у Вільнюському районі зафіксували, за попередніми даними, літальний апарат, що нагадує саморобний БПЛА. Він упав недалеко від закритого Шумського КПП, за кілометр від кордону з Білоруссю", - сказав представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс.

За попередніми даними, БПЛА був зроблений із фанери та пінопласту. За словами Мішутіса, останнім часом СОДГ не фіксувала випадків пересилання контрабанди за допомогою дронів, повітряних куль або саморобних літальних апаратів. Прикордонники інформували про подію Литовську армію.

За відомостями Delfi, дрон, що впав, є російським безпілотним літальним апаратом "Гербера", який уже рік використовують у військових діях Росії проти України. Цей дрон - спрощена і дешевша версія іранського дрона-камікадзе Shahed-136 , відомого в Росії під назвою "Герань-2". "Гербера" може виконувати різні завдання, включно з розвідкою, спостереженням, відволіканням засобів протиповітряної оборони. Також може завдавати удари. Завдяки своїй низькій вартості, дрон може бути використаний як хибна ціль, що ускладнює роботу ППО противника.

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