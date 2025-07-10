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У Литві впав безпілотник, схожий на "Герберу". Він прилетів з Білорусі. ФОТО

Зранку 10 липня з території Білорусі до Литви прилетів літальний апарат, схожий на саморобний БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

"Об 11.30 прикордонники Кенської застави у Вільнюському районі зафіксували, за попередніми даними, літальний апарат, що нагадує саморобний БПЛА. Він упав недалеко від закритого Шумського КПП, за кілометр від кордону з Білоруссю", - сказав представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс.

За попередніми даними, БПЛА був зроблений із фанери та пінопласту. За словами Мішутіса, останнім часом СОДГ не фіксувала випадків пересилання контрабанди за допомогою дронів, повітряних куль або саморобних літальних апаратів. Прикордонники інформували про подію Литовську армію.

За відомостями Delfi, дрон, що впав, є російським безпілотним літальним апаратом "Гербера", який уже рік використовують у військових діях Росії проти України. Цей дрон - спрощена і дешевша версія іранського дрона-камікадзе Shahed-136 , відомого в Росії під назвою "Герань-2". "Гербера" може виконувати різні завдання, включно з розвідкою, спостереженням, відволіканням засобів протиповітряної оборони. Також може завдавати удари. Завдяки своїй низькій вартості, дрон може бути використаний як хибна ціль, що ускладнює роботу ППО противника.

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Гербера у Литві
Сьогодні зранку російський дрон Гербера впав у Литві.

Автор: 

Білорусь (7988) безпілотник (4490) Литва (2477)


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Топ коментарі
+6
Запускайте його назад
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10.07.2025 14:08 Відповісти
+5
Та Потужно буде так як в Поляндії чи Румунії.
Реакція типово натівська...
Ну може ще Потужні балачки про подадуть в суд
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10.07.2025 14:07 Відповісти
+5
Негайно підпишіть якесь комюніке.
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10.07.2025 14:11 Відповісти
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Та Потужно буде так як в Поляндії чи Румунії.
Реакція типово натівська...
Ну може ще Потужні балачки про подадуть в суд
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10.07.2025 14:07 Відповісти
НАТА обкакалась...
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10.07.2025 14:13 Відповісти
Запускайте його назад
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10.07.2025 14:08 Відповісти
Тільки вже з "подаруночком" для бульбокацапа якогось...
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10.07.2025 14:15 Відповісти
Тра еуропейцям хутко піднімати в повітря літаки та войовниче никатись по небі туди-сюди!
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10.07.2025 14:09 Відповісти
Негайно підпишіть якесь комюніке.
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10.07.2025 14:11 Відповісти
Створити коаліцію охочих по збиттю бпла)
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10.07.2025 15:23 Відповісти
Свинособачого пОсла хоч викличуть на килим?
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10.07.2025 14:12 Відповісти
Так на тому арараті не написано "маде ін раша". Там скоріше за все нашкарябано цвяхом "сют імцеалковскаво гкалуга".
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10.07.2025 14:16 Відповісти
😄
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10.07.2025 14:33 Відповісти
я теж перейнявся
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10.07.2025 14:12 Відповісти
 
 