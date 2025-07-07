Литва висловила РФ ноту протесту з приводу найбільшої атаки по Україні

МЗС Литви, яке викликало в п'ятницю тимчасового повіреного у справах посольства Росії в Литві, висловило протест проти найбільшої атаки Росії на Україну за час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"Росію вкотре закликали негайно припинити незаконну агресію проти України, припинити будь-які бойові дії, вивести свої збройні сили з території України і компенсувати Україні всю шкоду, понесені в результаті російської військової агресії", - йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, що у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Загинула людина, є постраждалі.

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