Литва висловила РФ ноту протесту з приводу найбільшої атаки по Україні
МЗС Литви, яке викликало в п'ятницю тимчасового повіреного у справах посольства Росії в Литві, висловило протест проти найбільшої атаки Росії на Україну за час війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.
"Росію вкотре закликали негайно припинити незаконну агресію проти України, припинити будь-які бойові дії, вивести свої збройні сили з території України і компенсувати Україні всю шкоду, понесені в результаті російської військової агресії", - йдеться в повідомленні МЗС.
Нагадаємо, що у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Загинула людина, є постраждалі.
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G.I. Jane 777
показати весь коментар07.07.2025 12:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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