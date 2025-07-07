Литва выразила РФ ноту протеста по поводу крупнейшей атаки по Украине

МИД Литвы, который вызвал в пятницу временного поверенного в делах посольства России в Литве, выразил протест против крупнейшей атаки России на Украину за время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Россию в очередной раз призвали немедленно остановить незаконную агрессию против Украины, прекратить любые боевые действия, вывести свои вооруженные силы с территории Украины и компенсировать Украине весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, что в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Погиб человек, есть пострадавшие.

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