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Литва выразила РФ ноту протеста по поводу крупнейшей атаки по Украине

МИД Литвы выразил РФ ноту протеста

МИД Литвы, который вызвал в пятницу временного поверенного в делах посольства России в Литве, выразил протест против крупнейшей атаки России на Украину за время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Россию в очередной раз призвали немедленно остановить незаконную агрессию против Украины, прекратить любые боевые действия, вывести свои вооруженные силы с территории Украины и компенсировать Украине весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, что в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Погиб человек, есть пострадавшие.

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Для дебілів зі ************: З початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні військову допомогу на суму понад €769 млн. Загальний обсяг підтримки перевищив €1,5 млрд. Цього року Литва передала Україні 5000 дронів і виділила €35 млн на закупівлю радарів та обладнання для розмінування. Маленька Литва, населення якої лише 2,5 млн людей! А не хочете запостити ваші нікчемні картинки під статтею про весілля сімейки Злочевського..? Може, ця сімейка надала більше допомоги Україні чи вийшла з протестами під посольство рашки, не чули, ні...?
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07.07.2025 12:23 Ответить
 
 