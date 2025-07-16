Прикордонники Литви збили БпЛА, який залетів із Білорусі. ФОТОрепортаж
Прикордонники Литви збили безпілотник, який залетів із території Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Так, прикордонники в Шальчинінкському районі Литви знешкодили невеликий безпілотний апарат, який залетів із території РБ.
За даними прикордонників, такі БпЛА використовуються контрабандистами.
У ніч на 16 липня співробітники прикордонного посту Трибонис почули звук, характерний для безпілотників та помітили БпЛА.
Після застосування засобу для перехоплення літальних апаратів, об'єкт почав обертатися на значній висоті, потім перевернувся в повітрі і впав.
Об'єкт, оснащений GPS- пристроєм, було виявлено у близько 4 км від кордону, поблизу села Вілконяй.
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