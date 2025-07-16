УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11992 відвідувача онлайн
Новини Фото Ситуація на кордоні з Білоруссю
2 057 6

Прикордонники Литви збили БпЛА, який залетів із Білорусі. ФОТОрепортаж

Прикордонники Литви збили безпілотник, який залетів із території Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Так, прикордонники в Шальчинінкському районі Литви знешкодили невеликий безпілотний апарат, який залетів із території РБ.

За даними прикордонників, такі БпЛА використовуються контрабандистами.

Читайте також: У Литві впав безпілотник, схожий на "Герберу". Він прилетів з Білорусі. ФОТО

У ніч на 16 липня співробітники прикордонного посту Трибонис почули звук, характерний для безпілотників та помітили БпЛА.

Після застосування засобу для перехоплення літальних апаратів, об'єкт почав обертатися на значній висоті, потім перевернувся в повітрі і впав.

Об'єкт, оснащений GPS- пристроєм, було виявлено у близько 4 км від кордону, поблизу села Вілконяй.

Читайте: Науседа нагородив воїнів ССО за евакуацію полеглого добровольця Валентеліса. ФОТОрепортаж

БпЛА залетів до Литви із Білорусі Його збили
БпЛА залетів до Литви із Білорусі Його збили
БпЛА залетів до Литви із Білорусі Його збили

Автор: 

Білорусь (7992) безпілотник (4528) Литва (2485)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потужна відповідь
нати
показати весь коментар
16.07.2025 15:45 Відповісти
Це вже ескалація чи ще ні?
показати весь коментар
16.07.2025 15:51 Відповісти
Молодці !
показати весь коментар
16.07.2025 16:06 Відповісти
Отак звичайна боротьба з контрабандою набуває геройських відтінків) Майстри заголовку, чого там.
показати весь коментар
16.07.2025 16:12 Відповісти
а могли би і винищувачі підняти.
показати весь коментар
16.07.2025 16:26 Відповісти
Потужно.А могли б і не збити..😅
показати весь коментар
16.07.2025 16:34 Відповісти
 
 