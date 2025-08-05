РУС
Германия перебросила в Польшу истребители накануне военных учений России и Беларуси

Германия перебросила в Польшу истребители

Пять истребителей Eurofighter и около 150 военных прибыли из Германии в Польшу накануне военных учений России и Беларуси "Запад-2025".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

Развертывание самолетов запланировано на 5 августа.

"Это развертывание является четким сигналом союзнической солидарности в рамках НАТО и служит надежным средством сдерживания и защиты общего воздушного пространства.

Вместе с истребителями в Польшу прибыли около 150 германских военнослужащих, в частности из эскадрильи Boelcke, а также подразделения поддержки и полка охраны. С 21 июля они выполняют функции так называемой "Тревожной роты" - подразделения, способного оперативно реагировать на нарушения воздушного пространства", - пояснила пресс-секретарь ВВС Германии в комментарии BILD.

Eurofighter дополнят защиту воздушного пространства над Жешувом на юго-востоке Польши, который до этого обеспечивали две германские зенитные установки системы противовоздушной обороны Patriot.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь создает бригаду спецназовцев у границы с Украиной

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

Автор: 

Беларусь (7961) Германия (7204) Польша (8598) россия (96812) военные учения (3470)


Науя ?
Все, на що вони здатні, це виконувати роль куколдів....
05.08.2025 08:20 Ответить
А яка наша справа, що роблять наші сусіди? Кортить порадити направляти до кордонів не літаки, а асфальтоукладчики? Ми ж плескали в долоні, аж позбивапли їх, коли Боневтік Потужно-Брехливий замість літаків закупляв асфальтоукладчики і бітумовозки на суму до 500 мільярдів, а міг би всього за 400 мільйонів побудувати розроблену при "баризі" систему ППО "Кільчень" і збивати все, що летить з Ціпії. До цього часу немає нашої системи ППО, а тільтки ниття "закрийте небо", "дайте "патріот", "дайте ракети"... а я зі сваоїм оточенням будемо "пиляти" мільярди на оборонці і ви нам нічого не зробите, бо якщо не допоможите, то ворогг піде далі до Польщі, а потім до Німеччини.
05.08.2025 10:01 Ответить
Відповідь----59% німців заявили, що не готові захищати країну в разі нападу на неї, - The Telegraph
05.08.2025 12:23 Ответить
краще б до України. але. наші невбабені лідори просрали можливість вступу в нато
05.08.2025 08:47 Ответить
Будут наблюдать
05.08.2025 09:05 Ответить
Будуть наблюдать, чи бухать - то їх справа. Вони на своїй землі і вони використовують свої літаки, так, як вважатимуть за потрібне, чи не можна?
05.08.2025 10:03 Ответить
Для парадів ...згодиться
05.08.2025 12:22 Ответить
питання в іншому.
бюргери застосують цю авіацію за призначенням, чи перекинули, що б віддати кацапам, як зе!гундос "мрію"?
05.08.2025 09:16 Ответить
вся війна буде виключно на території України, все згідно червоних ліній і уникнення ескалації, а це все робиться, щоб трохи населення ЄС привести в тонус, зусиль Трампа замало, бо дуже розслаблено воно там почувається. То ж більше напрягтися мають лише мешканці північних областей України.
05.08.2025 10:54 Ответить
 
 