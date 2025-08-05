Германия перебросила в Польшу истребители накануне военных учений России и Беларуси

Пять истребителей Eurofighter и около 150 военных прибыли из Германии в Польшу накануне военных учений России и Беларуси "Запад-2025".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

Развертывание самолетов запланировано на 5 августа.

"Это развертывание является четким сигналом союзнической солидарности в рамках НАТО и служит надежным средством сдерживания и защиты общего воздушного пространства.

Вместе с истребителями в Польшу прибыли около 150 германских военнослужащих, в частности из эскадрильи Boelcke, а также подразделения поддержки и полка охраны. С 21 июля они выполняют функции так называемой "Тревожной роты" - подразделения, способного оперативно реагировать на нарушения воздушного пространства", - пояснила пресс-секретарь ВВС Германии в комментарии BILD.

Eurofighter дополнят защиту воздушного пространства над Жешувом на юго-востоке Польши, который до этого обеспечивали две германские зенитные установки системы противовоздушной обороны Patriot.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь создает бригаду спецназовцев у границы с Украиной

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.