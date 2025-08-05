59% німців заявили, що не готові захищати країну в разі нападу на неї, - The Telegraph

Майже дві третини німців, ймовірно, не захищали б свою країну від загарбників у разі нападу. Це завдає удару по планах уряду ФРН щодо переозброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це свідчать дані опитування.

Опитування проводили для німецької телекомпанії RND.

Так, 59% респондентів заявили, що вони "ймовірно" або "точно" не бажають захищати країну від нападу.

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Лише 16% німців були "точно" готові взяти в руки зброю, щоб захищати Німеччину, 22% сказали, що вони "ймовірно" зроблять це.

Видання зазначає, що військовий обов'язок у Німеччині, який був вкрай непопулярним, припинився у 2011 році.

"Але вторгнення Росії в Україну спонукало до серйозного переосмислення питань безпеки в Берліні", - зазначили журналісти.

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