59% німців заявили, що не готові захищати країну в разі нападу на неї, - The Telegraph
Майже дві третини німців, ймовірно, не захищали б свою країну від загарбників у разі нападу. Це завдає удару по планах уряду ФРН щодо переозброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це свідчать дані опитування.
Опитування проводили для німецької телекомпанії RND.
Так, 59% респондентів заявили, що вони "ймовірно" або "точно" не бажають захищати країну від нападу.
Лише 16% німців були "точно" готові взяти в руки зброю, щоб захищати Німеччину, 22% сказали, що вони "ймовірно" зроблять це.
Видання зазначає, що військовий обов'язок у Німеччині, який був вкрай непопулярним, припинився у 2011 році.
"Але вторгнення Росії в Україну спонукало до серйозного переосмислення питань безпеки в Берліні", - зазначили журналісти.
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Коли людей змалечку учать жити в мирі - то відповідно воювати вони не хочуть.
Треба просто з наступного покоління з дитячого садочка читати німцям майнкамф - тоді за 18 років бажаючих воювати стане 100%.
Власне це і робить ліліпутін, коли змалечку вдягає кацапчиків у воєнну форму.
Німці = білоруси.
це в рази більше, ніж треба.
Взяти в руки зброю готові тільки 16% громадян Німеччини. Ще 22% заявили, що, «ймовірно», зроблять це.
з цих 16% відсотків підуть спочатку кадрові, а потім підуть бусіки
будь яку країну, повинна захищати мотивована, навчена озброєна армія!!!! або власна, або союзна, або найнята!!!!
бо, як що армія не спроможна захищати, то нахєра вона потрібна? нафіга такі бюджети з податків, коли все одне мобілізують всіх підряд?
не буду з тобою сперечатися!
піхота і кавалерія. а як важка техніка, тачанки з максимом.
дядя, прокинься, на дворі вже третє тисячоліття, навіть четверть хх1 століття!
а, ти все піхотою воюєш та піджаками?
Армія потрібна хоч б для того, щоб тебе не пинали всі кому це спаде на думку, захищаючи свої інтереси або просто так.
Однако вы можете переехать в Никарагуа - там как раз уровень развития цивилизации, о котором вы говорите. Помесь диктатуры или феодализма.
Nach Westen, nach Westen!
Sie werden weglaufen!