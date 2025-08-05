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Новини Безпека Європи Німеччина готується до нападу Росії
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59% німців заявили, що не готові захищати країну в разі нападу на неї, - The Telegraph

Скільки німців готові захищати свою країну Дані опитування

Майже дві третини німців, ймовірно, не захищали б свою країну від загарбників у разі нападу. Це завдає удару по планах уряду ФРН щодо переозброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це свідчать дані опитування.

Опитування проводили для німецької телекомпанії RND. 

Так, 59% респондентів заявили, що вони "ймовірно" або "точно" не бажають захищати країну від нападу.

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Лише 16% німців були "точно" готові взяти в руки зброю, щоб захищати Німеччину, 22% сказали, що вони "ймовірно" зроблять це.

Видання зазначає, що військовий обов'язок у Німеччині, який був вкрай непопулярним, припинився у 2011 році.

"Але вторгнення Росії в Україну спонукало до серйозного переосмислення питань безпеки в Берліні", - зазначили журналісти.

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Автор: 

армія (3789) Німеччина (7633) опитування (2001)


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Топ коментарі
+13
відкрию черговий секретик!!!
будь яку країну, повинна захищати мотивована, навчена озброєна армія!!!! або власна, або союзна, або найнята!!!!
бо, як що армія не спроможна захищати, то нахєра вона потрібна? нафіга такі бюджети з податків, коли все одне мобілізують всіх підряд?
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05.08.2025 11:36 Відповісти
+10
Можна буде в бундесфер найняти 270тисяч українських ухилянтів. які непогано приютилися в ФРН.
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05.08.2025 11:33 Відповісти
+9
Деґрадація.
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05.08.2025 11:31 Відповісти
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Деґрадація.
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05.08.2025 11:31 Відповісти
Це є нормально.
Коли людей змалечку учать жити в мирі - то відповідно воювати вони не хочуть.
Треба просто з наступного покоління з дитячого садочка читати німцям майнкамф - тоді за 18 років бажаючих воювати стане 100%.
Власне це і робить ліліпутін, коли змалечку вдягає кацапчиків у воєнну форму.
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05.08.2025 12:08 Відповісти
Так це нормально, що не хотять гинути. Але не тому, що звикли до мирного життя, а тому, що звикли до ситого життя. Всі соціологи забувають, що людина це біологічна істота, перш за все, інстинкт самозбереження ніхто не відміняв, і кора головного мозку тут безсила - скільки майнкамфа не читай з дитячого садка, а підкоркові центри все рівно генерують страх перед загибеллю. Щоб там не брехав ліліпутін про патріотизм і захист "родіни", основна маса кацапів йде на війну за гроші! А знаєте чому так? Бо харчовий інстинкт сильніший ніж інстинкт самозбереження, тобто "кагда жрать нєчево, то і жізнь нє міла.."
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05.08.2025 12:24 Відповісти
Це просто наслідки лівацької політики урядів Німеччини
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05.08.2025 12:24 Відповісти
Це наслідки системної денацифікації.
Німці = білоруси.
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05.08.2025 11:31 Відповісти
Та система була необхідна.
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05.08.2025 11:47 Відповісти
Тобто ви стверджуєте, що білоруси розумні як німці, бо не хочуть воювати? А українці тоді виходять дурні, як кацапи, бо лізуть з ними в бій, навіть не дивлячись на нерівні умови?
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05.08.2025 12:12 Відповісти
Можна буде в бундесфер найняти 270тисяч українських ухилянтів. які непогано приютилися в ФРН.
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05.08.2025 11:33 Відповісти
Вони свою країну не захотіли захищати. Поїдуть далі біжінцями ...
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05.08.2025 11:35 Відповісти
89% испанцев не готовы воевать, у них круглый год сиеста!!!
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05.08.2025 11:33 Відповісти
роздули паніку. 31% від 83 млн населення = 25,3 млн чоловік ймовірно буде захищати.
це в рази більше, ніж треба.
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05.08.2025 11:35 Відповісти
навіть ті 16% це 13.28 млн чоловіків, які точно будуть захищати.
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05.08.2025 11:38 Відповісти
Питання не в тому. От уяви, йдеш ти по вулиці, ти тут народився, виріс, і кожні 6 з десяти кажуть ʼта ну її нафіх ту Германіюʼ а ще два так помірковано ʼя ще не визначився, мо буду а мо й десь поїдуʼ. С потім ці 8 з 10 підуть тай проголосують за скорочення військових витрат до 0 і щоб дати гумку алжирцям та сирійцям. Більшість рулить☝️
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05.08.2025 11:49 Відповісти
все відносно... в нас до 2014 теж армію обнулили, бо "хто ж на нас красівих нападьот?", та ще плюс будапештський меморандум! і по опитуваннях ми мабуть на рівні німців хотіли захищати.
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05.08.2025 11:55 Відповісти
бо 6 з 10 це негри і араби
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05.08.2025 12:06 Відповісти
59% німців не стали б захищати країну в разі вторгнення, пише The Telegraph.

Взяти в руки зброю готові тільки 16% громадян Німеччини. Ще 22% заявили, що, «ймовірно», зроблять це.
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05.08.2025 12:08 Відповісти
ви вірити в ці раскраски? вони бригаду не можуть нашкрябати щоб на балтику кинути яйця чухать. Чувак, бригаду!
з цих 16% відсотків підуть спочатку кадрові, а потім підуть бусіки
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05.08.2025 12:24 Відповісти
відкрию черговий секретик!!!
будь яку країну, повинна захищати мотивована, навчена озброєна армія!!!! або власна, або союзна, або найнята!!!!
бо, як що армія не спроможна захищати, то нахєра вона потрібна? нафіга такі бюджети з податків, коли все одне мобілізують всіх підряд?
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05.08.2025 11:36 Відповісти
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05.08.2025 11:46 Відповісти
Ще жодний кацап не дізнався, що Ореста це жіноче ім'я, а жінки це не громадяни, а домашні улюбленці, адже на них конституційні обов'язки не поширюються, вони повинні лише обслуговувати повноправних громадян-чоловіків, які воюють, голосують і обираються у владу, а жінкам це нажаль не доступно
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05.08.2025 12:16 Відповісти
Вчора одну "домашню улюбленицю" з кацапського боку грохнули. Багато навоювала? Напевно не дала командиру, тому на передок послав... Що війна робить з людьми... Мужики починають бабам заздрити і люто їх ненавидіти... Чи ви думаєте бути домашнім улюбленцем і виконувати забаганки хазяїна-тирана - це дуже приємно і легко?
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05.08.2025 12:33 Відповісти
там взагалі все погано! історія з життя! дружина загиблого отримала гробові- купила собі авто за 40 тисяч баксів-завела молодого коханця та поїхала на мальдіви з ним відпочивати!
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05.08.2025 12:37 Відповісти
теж відкрию тобі "секретик" - в часи коли армії почали озброюватись промисловими масштабами - ніяка професійна армія ніколи не вигравала жодної повномасштабної війни із співставним за силою суперником. І от саме тоді і винайшли мобілізацію.
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05.08.2025 12:09 Відповісти
як же, я втомився спілкуватися з упоротими невігласами.
не буду з тобою сперечатися!
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05.08.2025 12:13 Відповісти
Так можливо не розумно приймати нерівний бій з суперником, мобілізаційні ресурси якого вп'ятеро більшій за твої? Це ви хочете нам донести?
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05.08.2025 12:21 Відповісти
А кто сказал что там армия не собирается защищать? А когда армии недостаточно, когда агрессор превосходит численно в разы? Тогда кто должен защищать - марсиане?
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05.08.2025 12:11 Відповісти
для цього в державі існує розвідка. у армії є військова розвідка. є різни види військ. є укріплені кордони і є професійне військове керівництво!
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05.08.2025 12:16 Відповісти
Да. Лучше не допускать войны. Но если на вас все таки напал кто-то с вавкой в голове, типа Сталина, Гитлера и *****. И ему насрать на жертвы собственных народов. Тогда что?
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05.08.2025 12:36 Відповісти
Армія і прості громадяни які теж є військовозобов'язаними мають це робити в часи першої світової було дуже просто не йдеш воювати за велику Німеччину то здохнеш
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05.08.2025 12:26 Відповісти
Це інфантільна маячня. Не може маленька професійна армія захищати краіну у повноційній війні. Вона потрібна по перше, щоб витримати перший удар, поки мобілізація, по друге щоб були спеціалісти. В піхоту можна взяти тракториста і підготувати за місяц, а от пілота винишчувача не можна взяти навіть з пілота цивільного літака. Тоюто це буде явно не місяць. Ну і взагалі, щоб костяк арміі був.
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05.08.2025 12:39 Відповісти
все вірно!
піхота і кавалерія. а як важка техніка, тачанки з максимом.
дядя, прокинься, на дворі вже третє тисячоліття, навіть четверть хх1 століття!
а, ти все піхотою воюєш та піджаками?
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05.08.2025 12:44 Відповісти
Так, якби не піхота - русня би вже захопила нас. Ніякі дрони повністю не забеспечать захист, для русні покласти за одну атаку роту - взагалі не питання. Тим більше що справа не тільки в піхоті, а і в забеспеченні і багато ще в чому. І тримати таку велику армію в мирний час неможливо.
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05.08.2025 13:13 Відповісти
Яка може бути мотивація у союзників або найманців? Особливо якщо власна армія та держава загалом умиває руки...
Армія потрібна хоч б для того, щоб тебе не пинали всі кому це спаде на думку, захищаючи свої інтереси або просто так.
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05.08.2025 13:11 Відповісти
Последствия правления путинской подружки фрау Меркелб и то что она разгромила классический бундесвер.
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05.08.2025 11:36 Відповісти
Там теж будє їздити своє ТЦК
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05.08.2025 11:37 Відповісти
звісно буде. це питання життя або смерті всієї нації. це в нас дристуни-ухилянти впевнені, що їм десь нададуть нову землю, якщо з української їх рашисти виженуть.
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05.08.2025 11:44 Відповісти
Не буде. Там нема совкового менталітету
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05.08.2025 11:48 Відповісти
в Британії 1939 теж совкового нічого не було. але брали всіх воювати.
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05.08.2025 11:50 Відповісти
В Британії не було Зебіла 3 яйцями по 17 який заробляє на війні та незацікавлений її припиняти. А ще там воювали дійсно ВСІ і не було відкуплених мажорів. А коли війна тільки для невеликої частини населення яка незмогла втекти або відкупитися то нахер вона потрібна така країна? А ще в Британії піклуються про ветеранів в тому числі і про тих які стали інвалідами, і не тільки Британія. Порівняй як доживали свій вік красноамейці в злиднях та ветерани Вермахту. А у нас взагалі втрачати здоровья неможна бо ти зі своїми проблемами потім нахер нікому непотрібний ні владі ні тупорилому суспільству, хіба що своїм родичам та близьким, і добре якщо вони хоч є. Будеш за свою відірвану ногу отримувати 600 грн. від Бубочки.
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05.08.2025 12:01 Відповісти
звісно зе-шобла це біч України. це треба виправляти, і крім нас самих це ніхто не виправить. От як раз зе-шобла в повній безпеці при любих розкладах, на відміну від простого населення.
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05.08.2025 12:19 Відповісти
Не було так і 1939 в Британії не брешіть чернь і бидло і холопи так воювали всі бо це їх обов'язкок, але аристократія служила і воювала за бажанням
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05.08.2025 12:32 Відповісти
Це було в 1939, а зараз 2025, та й правду кажучи британці не дуже спішили рубатися з німцями мільйонами, служити служили, але хотіли, щоби німецьку сухопутну армію закидали трупами москалі, українці та білоруси, а самі чекали моменту. На сьогодні британці, як і німці не готові воювати за державу
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05.08.2025 12:04 Відповісти
Вообще-то это вранье. Британцы первыми вступили в схватку с Гитлером, и в то время, когда совок со Сталиным был еще союзником Гитлера и помогал ему в войне с Британией.
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05.08.2025 12:13 Відповісти
та то ж закоренілий ухилянт. він вже власну історію вигадав, щоб себе виправдати.
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05.08.2025 12:16 Відповісти
Однрм лише експедиційним корпусом, і за тиждень тікали з Дюнкерка як обісцяні , а потім більше 3 роки чекали, коли комуністи під сталінградами та курськами накосять мільйони німців?
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05.08.2025 12:20 Відповісти
Вы бы не врали так тупо. Здесь есть люди, знающие реальную историю, а не ваш бред.
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05.08.2025 12:21 Відповісти
То це тому втрати СРСР навіть неможливо порахувати, бо там набагато більше 10 млн, втрати німців біля 5 млн, а британців, включаючи колонії, за їхніми ж даними 383 700?
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05.08.2025 12:25 Відповісти
Т.е. британцы виноваты что они воевали умно и берегли солдат, и ими руководил Верховный с военным образованием, а не мясник типа Сталина или Гитлера? Вы бы почитали что перед тем, как тут позориться своим невежеством.
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05.08.2025 12:33 Відповісти
Якби британці опинились на місці Франції, Польщі, Югославії чи Греції, то і як ті країни були б окуповані за тижні чи місяць і не було б ні якого хитрого Черчиля чи воюючої майбутньої королеви. А так німці просто не могли через 60 км Ла Манш закинути одночасно 3-4 млн піхоти з танками і прикрутити свій знаменитий бліц криг
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05.08.2025 12:56 Відповісти
Если бы бабушка была дедушкой, она бы не была такой тупой.
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05.08.2025 13:13 Відповісти
Британці воювали якісно совок воював м'ясом і невміло Британія стримувала всю авіацію німців і виграла битву за Британію в 1940 році воювала проти німців в Африці і японців в Азії поки совки як лохи тікали до Москви без ленд лізу совок б програв з тріском
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05.08.2025 12:37 Відповісти
Британії повезло, що вона на острові, якби була як Франція на материку, то Гітлер і їх би за місяць розчавив та окупував
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05.08.2025 12:52 Відповісти
Острів не острів в Британія воювала топово а не як унтери з СРСР Італія теж була майже острів і що морська операція 1943 заставила її капітулювати
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05.08.2025 13:06 Відповісти
Я думаю что такой процент практически везде, разве что чем беднее страна тем больше там будет желающих воевать - но естественно не за идею. Нужно возвращаться во времена средневековья как минимум, когда основной костяк армии - дорогие высококлассные профессионалы. Плюс высокие технологии. Главное сделать вывод - какое бы ни было классное оружие - его должно быть много. Потому что двадцать лучников застрелят одного автоматчика. Да, потеряют половину - но застрелят. Другое дело что на Европейском континенте может себе позволить воевать мясом только рашка, да и то очень ограниченно. Про китайцев мы не знаем, там свой менталитет.
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05.08.2025 11:39 Відповісти
Готові- не готові... Так було завжди і всюди. І в древньому Єгипті, і в Римі, і в гітлерівській Німеччині, і савєцкай краснай і тд і тп. Приходило тцк, брало за шкіру і от ти вже "в рядах добровольців" кричиш Ура! "Воювати" хочеться в основному прищавим підліткам. Але не хочеш годувати чужу армію - годуй свою. І годуй добре.
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05.08.2025 11:42 Відповісти
навіть тільки ті , що готові 16% це 13.28 млн чоловіків. у путіна очко лусне з такою врмією воювати.
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05.08.2025 11:47 Відповісти
В нас перед 22 роком теж готових було 65%, тобто десь 20+ млн з 35. Але правду кажучи 90% з них під захистом підрозумівають працювати на військо, волонтери ти та донатити, а не тримати зброю в руках
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05.08.2025 12:07 Відповісти
13.28 млн чоловіків? Це якщо взяти все населення, з дітьми, жінками, і стариками за 70 і взяти 16%? Хоча так, в цілому 16% досить для війни.
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05.08.2025 12:36 Відповісти
***** не неси
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05.08.2025 11:50 Відповісти
Я так понимаю развитие цивилизации прошло мимо вас. У меня для вас плохие новости: антибиотики придумали в 1928 году. Женщин начали уравнивать в правах с мужчинами ещё позже. А интернет, в котором вы пишите свой великий анализ мироустройства - в 1993 стал общедоступен.
Однако вы можете переехать в Никарагуа - там как раз уровень развития цивилизации, о котором вы говорите. Помесь диктатуры или феодализма.
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05.08.2025 12:02 Відповісти
Тамп вже в тій Німеччині половина арабів і турків. Вже даже в держустановах місця позаймали. Понапускали мігрантів на свою голову тепер ніхто ту Європу не хоче захищати
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05.08.2025 11:51 Відповісти
В разі потреби їх в першу чергу загребуть, як французи робили з арабами коли в Алжирі воювали, заставляли алжирців воювати проти алжирців. Знаю таких, розказували, один недалеко живе, око втратив на війні. Зато пенсію солідну за око йому Франія платить, не жаліє.
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05.08.2025 12:04 Відповісти
навряд чи це спрацює. у французів є діюча система іноземного легіона, а у німців немає нічого. вони нагребуть їх бусіками і шо далі? вони повтікають всі в сзч
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05.08.2025 12:37 Відповісти
Іноземний легіон то зовсім інше. То щось типу ваших сил спеціального призначення. То не загальна мобілізація.
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05.08.2025 12:43 Відповісти
І не тільки німці - всі Західні суспільства такої думки, адже це розвиток демократії і капіталістичного укладу. Всі ці державницькі погляди 19 і першої половини 20 століття вимерли. Але в нас і кацапів ще дається в знаки Советске минуле, яке проіснувало майже до 20 століття і в якому держава була важливіша за життя пересічного громадянина. Хоча все одно воно вимирає, але на цьому сайті активно ще підтримується колишніми совецкими громадянами, яким зараз за 60 і які хочуть бачити Україну з укладом подібним до СРСР - сильна держава з хорошим державником і потужним силовим репресивним апаратом, але обов'язково україномовним і у вишиванці
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05.08.2025 11:55 Відповісти
а ти якою бачиш Україну? заселену бурятами, і ти підтирачем в польщі до скону днів?
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05.08.2025 11:58 Відповісти
Якщо Анатолій Комар з маєтком під Києвом за 70 млн, який почав ьудуватм за часів повномасштабного вторгнення не боїться заселення бурятами, то я зі своєю скромною хатинкою тим більше
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05.08.2025 12:10 Відповісти
хибна думка. комар піде в гауляйтери, а тебе не візмуть
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05.08.2025 12:14 Відповісти
І залишить свій дорогезний маєток? А я свій дім не можу залишити! Хто мене не випустить до Польщі чи Угорщини, коли кацапи будуть у Києві? Всі прикордонники і митники вже давно втечуть до того часу
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05.08.2025 12:28 Відповісти
якщо кацапи будуть в Києві і прикордонники втечуть - тебе вже не впустять прикордонники Польщі чи Угорщини, бо ні України ні безвізу вже неіснуватиме.
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05.08.2025 13:18 Відповісти
твій "розвиток демократії" - а точніше те гівно яке ти таким називаєш закінчиться тим що кадирівці будуть ******* німців на вулицях Мюнхена а буряти сратимуть в фонтани в Парижі. Ну а свободолюбиві європейчики можуть або пристосовуватись або плисти за океан, де їх швидше за все при таких розкладах все одно мобілізують відбивати масові нальоти роїв китайських дронів під управлінням ШІ на якомусь безіменному атолі в Тихому океані.
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05.08.2025 12:21 Відповісти
Боже мій, яка бурна фантазія. Це все робиться для того, аби виправдати бусифікацію Миколи для продовження правління Зермака? Ч'
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05.08.2025 12:30 Відповісти
Раньше воинской кастой в Германии были пруссы поэтому их земли отдали в Калиниградскую область и Польшу.
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05.08.2025 11:58 Відповісти
та немає вже ні той прусії ні германії. є купка довижваючих свої життя бебібумерів які щось ще бачили, більшість маси викормленим халявним рос газом і купа близького сходу/афріки, кількість яких збільшується в геометричній прогрессії
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05.08.2025 12:34 Відповісти
Эти цифры мало о чем говорят, думаю похожие цифры и настроения можно было бы увидеть во многих странах перед нападением на них, нежелание большинства людей воевать естественно, особенно в развитых и благополучных сытых странах, но когда на их головы посыпятся ракеты и враг будет наступать разрушая их дома, убивая, марадерить, насиловать, средний градус по "палате" резко изменится. Даже с нынешними цифрами это десятки миллионов, а после будет в 2-3 раза больше.
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05.08.2025 12:03 Відповісти
Не хочуть воювати бо толерастія і лівацтво там досягнуло апогею, у замість того щоб ще з школи готувати населення до війни
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05.08.2025 12:56 Відповісти
Заявити можна про що завгодно. Тут на форумі 100% бойових дідів готові нищити москву до останнього кацапа і розстрілювати клятих ухилянтів, але при цьому жоден з них на фронт не піде.
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05.08.2025 12:07 Відповісти
Маячня про якісь борги та обов'язки для "родіни" вигадка совдєпії для рабів.
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05.08.2025 12:08 Відповісти
Deutsche Soldaten und Unteroffiziere, Wollen Deutschland ********* nicht verteidigen.
Nach Westen, nach Westen!
Sie werden weglaufen!
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05.08.2025 12:11 Відповісти
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05.08.2025 12:19 Відповісти
І це тільки ті, що не посоромилися зізнатися не кажучи про тих хто зазвичай лише корчить з себе великих патріотів...
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05.08.2025 12:59 Відповісти
59% не німців,а громодян Німеччини. Тобто всякі Ібрагіми,Мустафи,Нгуєни,Валєрікі. і їм подібні дармоїди
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05.08.2025 13:02 Відповісти
 
 