59% немцев заявили, что не готовы защищать страну в случае нападения на нее, - The Telegraph

Почти две трети граждан Германии, вероятно, не защищали бы свою страну от захватчиков в случае нападения. Это наносит удар по планам правительства ФРГ по перевооружению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, об этом свидетельствуют данные опроса.

Опрос проводили для германской телекомпании RND.

Так, 59% респондентов заявили, что они "вероятно" или "точно" не желают защищать страну от нападения.

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Лишь 16% граждан были "точно" готовы взять в руки оружие, чтобы защищать Германию, 22% сказали, что они "вероятно" сделают это.

Издание отмечает, что воинская обязанность в Германии, которая была крайне непопулярной, прекратилась в 2011 году.

"Но вторжение России в Украину побудило к серьезному переосмыслению вопросов безопасности в Берлине", - отметили журналисты.

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