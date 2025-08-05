59% немцев заявили, что не готовы защищать страну в случае нападения на нее, - The Telegraph
Почти две трети граждан Германии, вероятно, не защищали бы свою страну от захватчиков в случае нападения. Это наносит удар по планам правительства ФРГ по перевооружению.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, об этом свидетельствуют данные опроса.
Опрос проводили для германской телекомпании RND.
Так, 59% респондентов заявили, что они "вероятно" или "точно" не желают защищать страну от нападения.
Лишь 16% граждан были "точно" готовы взять в руки оружие, чтобы защищать Германию, 22% сказали, что они "вероятно" сделают это.
Издание отмечает, что воинская обязанность в Германии, которая была крайне непопулярной, прекратилась в 2011 году.
"Но вторжение России в Украину побудило к серьезному переосмыслению вопросов безопасности в Берлине", - отметили журналисты.
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Коли людей змалечку учать жити в мирі - то відповідно воювати вони не хочуть.
Треба просто з наступного покоління з дитячого садочка читати німцям майнкамф - тоді за 18 років бажаючих воювати стане 100%.
Власне це і робить ліліпутін, коли змалечку вдягає кацапчиків у воєнну форму.
Німці = білоруси.
це в рази більше, ніж треба.
Взяти в руки зброю готові тільки 16% громадян Німеччини. Ще 22% заявили, що, «ймовірно», зроблять це.
з цих 16% відсотків підуть спочатку кадрові, а потім підуть бусіки
будь яку країну, повинна захищати мотивована, навчена озброєна армія!!!! або власна, або союзна, або найнята!!!!
бо, як що армія не спроможна захищати, то нахєра вона потрібна? нафіга такі бюджети з податків, коли все одне мобілізують всіх підряд?
не буду з тобою сперечатися!
піхота і кавалерія. а як важка техніка, тачанки з максимом.
дядя, прокинься, на дворі вже третє тисячоліття, навіть четверть хх1 століття!
а, ти все піхотою воюєш та піджаками?
Однако вы можете переехать в Никарагуа - там как раз уровень развития цивилизации, о котором вы говорите. Помесь диктатуры или феодализма.
Nach Westen, nach Westen!
Sie werden weglaufen!