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Новости Германия готовится к нападению России
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Германия готовится закупить 20 истребителей и 8500 боевых бронированных машин, - СМИ

Германия готовится закупить крупную партию военной техники

Германия готовит приобретение 20 истребителей Eurofighter, до 5000 бронированных машин Boxer и по меньшей мере 3500 бронированных машин Patria.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

В сообщении говорится, что в среду немецкое правительство должно утвердить среднесрочный финансовый план, предусматривающий увеличение годового оборонного бюджета более чем вдвое - до 162 миллиардов евро в течение четырех лет.

Источники издания рассказывают, что на первом месте в списке военных закупок стоимостью до 3 млрд евро будет приобретение 20 истребителей Eurofighter.

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Кроме того, планируется заказать до 5000 боевых бронированных машин Boxer в различных конфигурациях, а также не менее 3500 бронированных модульных машин Patria.

Министерство обороны ФРГ также изучает возможность приобретения нескольких сотен боевых танков Leopard 2, отмечают собеседники издания.

Учитывая зависимость Европы от США в большей части военной спутниковой связи, Германия планирует инвестировать более 15 миллиардов евро в модернизацию военной спутниковой инфраструктуры в течение следующих лет.

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Автор: 

Германия (7190) оружие (10374) техника (1768)


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Топ комментарии
+5
буйло розбурхав таки сумрачний германський геній !

привіт, кацапи, хотіли бачити нібелунгів, валькірій, боксерів, лінксів і т.д.?

а ще й германське ЯО за кілька років.

ну, здравствуй, Четвертий райх !
чи ви думаєте, що накачаний м'язами білокурий велетень буде знову фроєндшафти водити ?

.
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30.07.2025 02:38 Ответить
+5
Bинищувач Eurofighter

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30.07.2025 03:54 Ответить
+4
Витрати Німеччини на оборону матимуть сильний європейський акцент, з метою зробити континент більш незалежним від американських виробників.
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30.07.2025 03:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
буйло розбурхав таки сумрачний германський геній !

привіт, кацапи, хотіли бачити нібелунгів, валькірій, боксерів, лінксів і т.д.?

а ще й германське ЯО за кілька років.

ну, здравствуй, Четвертий райх !
чи ви думаєте, що накачаний м'язами білокурий велетень буде знову фроєндшафти водити ?

.
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30.07.2025 02:38 Ответить
І альтернативу старлінку..
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30.07.2025 06:47 Ответить
Не до тієї війни готуються.Ракети балістичні треба,дрони,ПРО,ППО.
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30.07.2025 08:21 Ответить
Скоріше за все готуються розгоняти антіемігрантськи протести.
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30.07.2025 02:45 Ответить
Броньованими бойовими машинами по 38 тон ваги?Аби ляпнути?
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30.07.2025 06:42 Ответить
І винищувачими)
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30.07.2025 06:48 Ответить
ЙОй!
А до цього часу вони і не думали це робити.
А що ж це таке сталося?
Певне кацапи втратили всі крайнощі свого
мініатюрного мозку о 2022 року.
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30.07.2025 03:10 Ответить
Витрати Німеччини на оборону матимуть сильний європейський акцент, з метою зробити континент більш незалежним від американських виробників.
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30.07.2025 03:19 Ответить
Нові літаки є доповненням до 38, замовлених у 2020 році в рамках заміни німецьких літаків Tornado.
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30.07.2025 03:51 Ответить
Bинищувач Eurofighter

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30.07.2025 03:54 Ответить
На мацкву!
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30.07.2025 03:46 Ответить
Тему асфальту не розкрито.
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30.07.2025 04:55 Ответить
Так у Європі будують дороги так, щоб не перероблювати..а в нас щоб бабло закопувати..
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30.07.2025 06:50 Ответить
 
 