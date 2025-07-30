Германия готовится закупить 20 истребителей и 8500 боевых бронированных машин, - СМИ
Германия готовит приобретение 20 истребителей Eurofighter, до 5000 бронированных машин Boxer и по меньшей мере 3500 бронированных машин Patria.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.
В сообщении говорится, что в среду немецкое правительство должно утвердить среднесрочный финансовый план, предусматривающий увеличение годового оборонного бюджета более чем вдвое - до 162 миллиардов евро в течение четырех лет.
Источники издания рассказывают, что на первом месте в списке военных закупок стоимостью до 3 млрд евро будет приобретение 20 истребителей Eurofighter.
Кроме того, планируется заказать до 5000 боевых бронированных машин Boxer в различных конфигурациях, а также не менее 3500 бронированных модульных машин Patria.
Министерство обороны ФРГ также изучает возможность приобретения нескольких сотен боевых танков Leopard 2, отмечают собеседники издания.
Учитывая зависимость Европы от США в большей части военной спутниковой связи, Германия планирует инвестировать более 15 миллиардов евро в модернизацию военной спутниковой инфраструктуры в течение следующих лет.
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привіт, кацапи, хотіли бачити нібелунгів, валькірій, боксерів, лінксів і т.д.?
а ще й германське ЯО за кілька років.
ну, здравствуй, Четвертий райх !
чи ви думаєте, що накачаний м'язами білокурий велетень буде знову фроєндшафти водити ?
.
А до цього часу вони і не думали це робити.
А що ж це таке сталося?
Певне кацапи втратили всі крайнощі свого
мініатюрного мозку о 2022 року.