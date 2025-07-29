Германия готова взять на себя ответственность за безопасность в Европе, - вице-канцлер Клингбайль

Глава Минфина и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ готова взять на себя ответственность за безопасность Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Рассматривая бюджет на 2026 год, мне кажется, что мы четко заявили, что хотим и в дальнейшем активно способствовать укреплению оборонного альянса и помогать в реализации целей НАТО. И мы попробуем реализовать это даже раньше, чем было договорено, и хотим показать, что немцы готовы взять на себя ответственность за безопасность в Европе", - подчеркнул он во время визита в Литву.

Вице-канцлер отметил, что в оборонные обязательства Германии входит и воплощение плана развертывания немецкой бригады в Литве.

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"Это было бы четким сигналом для народа Литвы и стран Балтии, что нет никаких сомнений в том, что немецкое правительство будет поддерживать своих союзников, это очень важное и четкое сообщение", - добавил он.

"Я уверен, что правительства Балтии, как и правительство Германии, могут полагаться друг на друга. В Германии мы принимаем всесторонние меры для укрепления своих оборонных возможностей и обеспечения сдерживания", - сказал вице-канцлер.

Клингсбайль и министр финансов Литвы Римантас Шаджюс также подтвердили дальнейшую поддержку Украины.

"Мы поддерживаем Украину и стремимся защитить ее от российской агрессии. Мы требуем, чтобы Россия прекратила агрессию, и сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину финансово, политически и военно", - добавил Клингбайль.

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