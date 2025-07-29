Обсудили ключевые потребности ВСУ, в частности, в системах ПВО и ракетах к ним, - Сырский о беседе с Броером

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главкома ВСУ в фейсбуке.

"Рассказал о текущей обстановке в районах ведения боевых действий. Подчеркнул важность усиления защиты наших городов и критической инфраструктуры от комбинированных воздушных атак россиян. Обсудили ключевые потребности Вооруженных Сил Украины, в частности в системах ПВО различной дальности и ракет к ним, радарах и т.д.", - говорится в сообщении.

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Также Сырский поблагодарил за существенную помощь Германии в вопросах оснащения нашего войска бронетехникой и артиллерийскими системами, развитии интегрированной противовоздушной обороны, а также подготовку украинских воинов.

"Отдельно благодарен правительству ФРГ за участие в финансировании оборонных программ украинских производителей. Сейчас мы считаем иностранное инвестирование в украинскую оборонную промышленность ключевым элементом помощи", - подчеркнул Главком.

Сырский выразил убеждение, что совместная работа Украины и Германии будет приносить конкретные результаты важные для национальных интересов обеих стран и безопасности всего европейского пространства.

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