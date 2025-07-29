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Новости Помощь Украине от Германии
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Обсудили ключевые потребности ВСУ, в частности, в системах ПВО и ракетах к ним, - Сырский о беседе с Броером

Телефонный разговор Сырского и Броера

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главкома ВСУ в фейсбуке.

"Рассказал о текущей обстановке в районах ведения боевых действий. Подчеркнул важность усиления защиты наших городов и критической инфраструктуры от комбинированных воздушных атак россиян. Обсудили ключевые потребности Вооруженных Сил Украины, в частности в системах ПВО различной дальности и ракет к ним, радарах и т.д.", - говорится в сообщении.

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Также Сырский поблагодарил за существенную помощь Германии в вопросах оснащения нашего войска бронетехникой и артиллерийскими системами, развитии интегрированной противовоздушной обороны, а также подготовку украинских воинов.

"Отдельно благодарен правительству ФРГ за участие в финансировании оборонных программ украинских производителей. Сейчас мы считаем иностранное инвестирование в украинскую оборонную промышленность ключевым элементом помощи", - подчеркнул Главком.

Сырский выразил убеждение, что совместная работа Украины и Германии будет приносить конкретные результаты важные для национальных интересов обеих стран и безопасности всего европейского пространства.

Также читайте: Новые системы ПВО уже на подходе, - Сырский после встречи с главкомом НАТО в Европе Гринкевичем

Автор: 

Германия (7187) ПВО (2993) Александр Сырский (665)


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говорили і курили ,потім знову закурили ,а ППО досі нема
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29.07.2025 14:40 Ответить
І чо. Дали Тауруси, балістику? Кажу ж, до хуситів треба та аятолли. В них ціла лінійка є балістики з гіперзвуком включно. Кинуться в ноги, та сказать, ми дурні, Зелька с Єрмаком дебіли, інваліди дитинства, самі не в змозі. Дайте ракетку.
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29.07.2025 14:44 Ответить
Молдцы уважуха главно поговорить!ато за что зарплата?!)
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29.07.2025 14:50 Ответить
Договорились договариваться. А фронт как держался на живой силе и китайских кустарных дронах, так и держится. Пока...
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29.07.2025 15:02 Ответить
 
 