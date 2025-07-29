Обговорили ключові потреби ЗСУ, зокрема, в системах ППО та ракет до них, - Сирський про розмову із Броєром
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Розповів про поточну обстановку у районах ведення бойових дій. Наголосив на важливості посилення захисту наших міст та критичної інфраструктури від комбінованих повітряних атак росіян. Обговорили ключові потреби Збройних Сил України, зокрема в системах ППО різної дальності та ракет до них, радарах тощо", - ідеться в повідомленні.
Також Сирський подякував за суттєву допомогу Німеччини в питаннях оснащення нашого війська бронетехнікою та артилерійськими системами, розбудові інтегрованої протиповітряної оборони, а також підготовку українських воїнів.
"Окремо вдячний уряду ФРН за участь у фінансуванні оборонних програм українських виробників. Наразі ми вважаємо іноземне інвестування в українську оборонну промисловість ключовим елементом допомоги", - наголосив Головком.
Сирський висловив переконання, що спільна робота України та Німеччини буде приносити конкретні результати важливі для національних інтересів обох країн та безпеки усього європейського простору.
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