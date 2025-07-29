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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Обговорили ключові потреби ЗСУ, зокрема, в системах ППО та ракет до них, - Сирський про розмову із Броєром

Телефонна розмова Сирського і Броєра

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Розповів про поточну обстановку у районах ведення бойових дій. Наголосив на важливості посилення захисту наших міст та критичної інфраструктури від комбінованих повітряних атак росіян. Обговорили ключові потреби Збройних Сил України, зокрема в системах ППО різної дальності та ракет до них, радарах тощо", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Україна має отримати ще 11 систем ППО IRIS-T від Німеччини, - посол Макєєв

Також Сирський подякував за суттєву допомогу Німеччини в питаннях оснащення нашого війська бронетехнікою та артилерійськими системами, розбудові інтегрованої протиповітряної оборони, а також підготовку українських воїнів.

"Окремо вдячний уряду ФРН за участь у фінансуванні оборонних програм українських виробників. Наразі ми вважаємо іноземне інвестування в українську оборонну промисловість ключовим елементом допомоги", - наголосив Головком.

Сирський висловив переконання, що спільна робота України та Німеччини буде приносити конкретні результати важливі для національних інтересів обох країн та безпеки усього європейського простору.

Також читайте: Нові системи ППО вже на підході, - Сирський після зустрічі з головкомом НАТО у Європі Гринкевичем

Автор: 

Німеччина (7617) ППО (3438) Сирський Олександр (690)


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говорили і курили ,потім знову закурили ,а ППО досі нема
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29.07.2025 14:40 Відповісти
І чо. Дали Тауруси, балістику? Кажу ж, до хуситів треба та аятолли. В них ціла лінійка є балістики з гіперзвуком включно. Кинуться в ноги, та сказать, ми дурні, Зелька с Єрмаком дебіли, інваліди дитинства, самі не в змозі. Дайте ракетку.
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29.07.2025 14:44 Відповісти
Молдцы уважуха главно поговорить!ато за что зарплата?!)
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29.07.2025 14:50 Відповісти
Договорились договариваться. А фронт как держался на живой силе и китайских кустарных дронах, так и держится. Пока...
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29.07.2025 15:02 Відповісти
 
 