Україна має отримати ще 11 систем ППО IRIS-T від Німеччини, - посол Макєєв
Україна загалом замовила у Німеччини 18 систем IRIS-T SLM, 7 з них уже отримала, а ще 11 мають надійти пізніше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. в інтерв’ю "Європейській правді".
Всього замовили 18 систем IRIS-T SLM – було замовлення 12, плюс 4, плюс 2. Наразі ми отримали 7 з них", - розповів Макєєв.
Він уточнив, що до кожної системи, яку зараз виробляють для України в Німеччині, входять три пускові установки SLM, тобто середньої дальності, і дві пускові SLS, тобто короткої дальності.
"Це – єдиний комплекс", – підкреслив посол.
На питання щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.
"Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас в Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти 5 систем. Втім, насправді нам потрібно 10 і більше", – сказав Макеєв.
Він уточнив, що 5 чи 10 систем – це про загальний пул європейських країн, які взялися допомогти Україні.
"Думаю, стане відомо, хто скільки профінансував. І передусім йдеться про замовлення, тобто виробництво. Утім, можливо хтось погодиться віддати наявну систему раніше, щоби потім отримати з виробництва нову", – підсумував посол.
Як відомо, з початку правління німецького уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом Німеччина більше не оприлюднює інформацію про нові поставки зброї Україні. Офіційний Київ також не розкриває дані про отриману німецьку допомогу.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає системи ППО IRIS-T з Німеччини впродовж трьох років, також очікуються інвестиції в далекобійну зброю
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от ніяк не можу знайти виступи нашого посла у Великій Британії, скіки та чого нам передає це шановане Сполучене Королівство