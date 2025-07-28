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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Україна має отримати ще 11 систем ППО IRIS-T від Німеччини, - посол Макєєв

IRIS-T їде в Україну

Україна загалом замовила у Німеччини 18 систем IRIS-T SLM, 7 з них уже отримала, а ще 11 мають надійти пізніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. в інтерв’ю "Європейській правді".

Всього замовили 18 систем IRIS-T SLM – було замовлення 12, плюс 4, плюс 2. Наразі ми отримали 7 з них", - розповів Макєєв.

Він уточнив, що до кожної системи, яку зараз виробляють для України в Німеччині, входять три пускові установки SLM, тобто середньої дальності, і дві пускові SLS, тобто короткої дальності.

"Це – єдиний комплекс", – підкреслив посол.

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На питання щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.

"Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас в Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти 5 систем. Втім, насправді нам потрібно 10 і більше", – сказав Макеєв.

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Він уточнив, що 5 чи 10 систем – це про загальний пул європейських країн, які взялися допомогти Україні.

"Думаю, стане відомо, хто скільки профінансував. І передусім йдеться про замовлення, тобто виробництво. Утім, можливо хтось погодиться віддати наявну систему раніше, щоби потім отримати з виробництва нову", – підсумував посол.

Як відомо, з початку правління німецького уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом Німеччина більше не оприлюднює інформацію про нові поставки зброї Україні. Офіційний Київ також не розкриває дані про отриману німецьку допомогу.

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Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає системи ППО IRIS-T з Німеччини впродовж трьох років, також очікуються інвестиції в далекобійну зброю

Автор: 

Німеччина (7608) ППО (3433) Макєєв Олексій (31)


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Топ коментарі
+4
От ******* 3,14здеть на кожному кроці скільки чого та коли. Питання - накуя? Пиар ваше все?
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28.07.2025 15:35 Відповісти
+3
а от кацапські посли у кндр ніц не переповідають, скіко кндр дає ***** ракет та снарядів
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28.07.2025 15:34 Відповісти
+3
не всі
от ніяк не можу знайти виступи нашого посла у Великій Британії, скіки та чого нам передає це шановане Сполучене Королівство
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28.07.2025 15:37 Відповісти
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Систем или пусковых? Это не одно и тоже.
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28.07.2025 15:30 Відповісти
ЗРК.
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28.07.2025 15:38 Відповісти
а от кацапські посли у кндр ніц не переповідають, скіко кндр дає ***** ракет та снарядів
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28.07.2025 15:34 Відповісти
От ******* 3,14здеть на кожному кроці скільки чого та коли. Питання - накуя? Пиар ваше все?
показати весь коментар
28.07.2025 15:35 Відповісти
не всі
от ніяк не можу знайти виступи нашого посла у Великій Британії, скіки та чого нам передає це шановане Сполучене Королівство
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28.07.2025 15:37 Відповісти
Для чого це потрібно знати підарам?
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28.07.2025 16:44 Відповісти
Всього-навсього "впродовж трьох років"? Ну правильно, спішити нікуди, війна йде - так хай і йде собі далі, 3, 5, 10 років, яка різниця.
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28.07.2025 15:42 Відповісти
Та хоч 1000 років. Нині в Україні немає навіть і тисячної долі тих втрат, які понесли на справжніх війнах. Для прикладу, під час Другої світової війни СРСР з 22 червня 1941 по 8 травня 1945 за неповні 4 рок втратив за мінімальними оцінками 26,6 мільйонів більшовиків, тобто ЩОДНЯ гинуло по 19 тисяч осіб. В Афганістані радянські війська втратили 15-18 тисяч, а вбили 2-3 мільйона афганців з 13 мільйонів тогочасного населення, тобто вбили кожного пятого громадянина Афганістану. В Сеторі гази, який в 2-3 рази менший площею за Київ за півтора роки з 2,2 мільйонів загинуло понад 70 тисяч і т.д.
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28.07.2025 16:17 Відповісти
Я ж і кажу - втрати ще слабенькі, міста стоять майже цілі, чоловіків на вулицях вистачає - можна воювати і воювати, а після нас хоч потоп (с)
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28.07.2025 16:20 Відповісти
І за все правління гниди жодної системи ППО-ПРО українського ВПО Кільчень - вона у декілька разів дешевша за Патріот та у декілька разів ефективніша за той же Патрііот. зеленский вкрав майбутнє в українських дітей, не у всіх - йього діти живуть у достатку в Англії - спокійно, без повітряних ударів та завиттів тривог. Так вирішила більшість у 19 році. Дебіли-мазохісти.
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28.07.2025 16:05 Відповісти
Єдина проблема, що ця ППО "Кільчень" є тільки на папері, причому не в технічних кресленнях а звичайних пропозиціях, простіше кажучи - в уяві.
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28.07.2025 16:21 Відповісти
Дякуємо Німеччина!
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28.07.2025 16:28 Відповісти
 
 