Німеччина профінансує понад 500 далекобійних дронів для України, - Die Welt
Федеральний уряд Німеччини уклав перший контракт на фінансування виробництва далекобійної зброї для України. Йдеться про понад 500 дронів-камікадзе Антонов-196 "Лютий" із дальністю до 1200 км.
Про це повідомляє Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією джерел у сфері безпеки, безпілотники оснащені бойовою частиною вагою близько 50 кг і мають стати оперативним засобом для ураження цілей у глибині території Росії. Очікується, що вже найближчими місяцями ці БПЛА будуть готові до використання українськими силами.
У вівторок українські дрони знову вразили цілі в тилу РФ. За даними джерел Die Welt, у цій операції вже могли бути використані БПЛА типу Ан-196.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час свого першого візиту до України підтвердив розширення співпраці у сфері озброєння. Він наголосив, що Україна потребує масштабного нарощування оборонних потужностей, і оголосив про плани створення нових спільних підприємств.
"Німеччина продовжить посилювати військову підтримку України. Ми хочемо створити нові спільні підприємства, щоб Україна могла швидше і в більших обсягах виробляти засоби для власної оборони, адже ваші потреби є величезними", - заявив Вадефуль.
Речник Міністерства оборони ФРН підтвердив, що уряд фінансує виробництво далекобійного озброєння в Україні. Він зазначив, що українська армія вже має досвід роботи з цими системами, а деталі фінансування залишаються конфіденційними з міркувань безпеки.
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