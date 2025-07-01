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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Німеччина профінансує понад 500 далекобійних дронів для України, - Die Welt

німеччина

Федеральний уряд Німеччини уклав перший контракт на фінансування виробництва далекобійної зброї для України. Йдеться про понад 500 дронів-камікадзе Антонов-196 "Лютий" із дальністю до 1200 км.

Про це повідомляє Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел у сфері безпеки, безпілотники оснащені бойовою частиною вагою близько 50 кг і мають стати оперативним засобом для ураження цілей у глибині території Росії. Очікується, що вже найближчими місяцями ці БПЛА будуть готові до використання українськими силами.

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У вівторок українські дрони знову вразили цілі в тилу РФ. За даними джерел Die Welt, у цій операції вже могли бути використані БПЛА типу Ан-196.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час свого першого візиту до України підтвердив розширення співпраці у сфері озброєння. Він наголосив, що Україна потребує масштабного нарощування оборонних потужностей, і оголосив про плани створення нових спільних підприємств.

"Німеччина продовжить посилювати військову підтримку України. Ми хочемо створити нові спільні підприємства, щоб Україна могла швидше і в більших обсягах виробляти засоби для власної оборони, адже ваші потреби є величезними", - заявив Вадефуль.

Речник Міністерства оборони ФРН підтвердив, що уряд фінансує виробництво далекобійного озброєння в Україні. Він зазначив, що українська армія вже має досвід роботи з цими системами, а деталі фінансування залишаються конфіденційними з міркувань безпеки.

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Автор: 

Німеччина (7535) дрони (5024) війна в Україні (5036)


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"Дранг нах остен" теж не завадив би...
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01.07.2025 17:40 Відповісти
500 дронів - це приблизно стільки ж виготовляє русня за день чи два?
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01.07.2025 17:42 Відповісти
Суму на 500 дронів ******* слуги за день чи два .
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01.07.2025 17:47 Відповісти
100 дронов за сутки, но оккупанты намерены выйти на производство в 500 беспилотников в сутки.
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01.07.2025 18:08 Відповісти
Замість таурусів далекобійні дрони...
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01.07.2025 17:45 Відповісти
Може свої ракети клепати,замість тупих відосиків і розкрадання грошей??
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01.07.2025 17:53 Відповісти
Мины через одно место делают, а вы за ракеты говорите. Можно как кацапы - как угодно, через третьи страны, брехнёй и подкупом покупать ракеты, но только наша влада ждёт, когда её подкинут халявы, а денюжку лучше в своё карман оформить.
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01.07.2025 17:57 Відповісти
500X200к=100млн зелених. Непогано. Тепер побачимо наскільки наші вміють у масштабування.
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01.07.2025 17:56 Відповісти
 
 