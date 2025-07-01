Німеччина профінансує понад 500 далекобійних дронів для України, - Die Welt

Федеральний уряд Німеччини уклав перший контракт на фінансування виробництва далекобійної зброї для України. Йдеться про понад 500 дронів-камікадзе Антонов-196 "Лютий" із дальністю до 1200 км.

Про це повідомляє Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел у сфері безпеки, безпілотники оснащені бойовою частиною вагою близько 50 кг і мають стати оперативним засобом для ураження цілей у глибині території Росії. Очікується, що вже найближчими місяцями ці БПЛА будуть готові до використання українськими силами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе відриває руки і голову окупанту, який керує квадроциклом із мобільним РЕБом. ВIДЕО 18+

У вівторок українські дрони знову вразили цілі в тилу РФ. За даними джерел Die Welt, у цій операції вже могли бути використані БПЛА типу Ан-196.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час свого першого візиту до України підтвердив розширення співпраці у сфері озброєння. Він наголосив, що Україна потребує масштабного нарощування оборонних потужностей, і оголосив про плани створення нових спільних підприємств.

"Німеччина продовжить посилювати військову підтримку України. Ми хочемо створити нові спільні підприємства, щоб Україна могла швидше і в більших обсягах виробляти засоби для власної оборони, адже ваші потреби є величезними", - заявив Вадефуль.

Речник Міністерства оборони ФРН підтвердив, що уряд фінансує виробництво далекобійного озброєння в Україні. Він зазначив, що українська армія вже має досвід роботи з цими системами, а деталі фінансування залишаються конфіденційними з міркувань безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський Іжевськ за 1300 кілометрів від України атакували дрони. У місті лунають вибухи, постріли і горить підприємство. ВIДЕО