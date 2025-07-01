Дрон-камікадзе відриває руки і голову окупанту, який керує квадроциклом із мобільним РЕБом. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона-камікадзе уразив квадроцикл, на якому рухалося двоє окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що дрон влучив у водія квадроцикла. Вибухом йому відірвало руки і голову. Його спільник-пасижир, схоже, вижив під час атаки.

Примітно, що транспорт окупантів був обладнаний мобільною антидроновою системою - у кадрі видно характерні для такого виду захисту антени.

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