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Новини Відео РЕБ Дрони проти окупантів
7 064 52

Дрон-камікадзе відриває руки і голову окупанту, який керує квадроциклом із мобільним РЕБом. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона-камікадзе уразив квадроцикл, на якому рухалося двоє окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що дрон влучив у водія квадроцикла. Вибухом йому відірвало руки і голову. Його спільник-пасижир, схоже, вижив під час атаки.

Примітно, що транспорт окупантів був обладнаний мобільною антидроновою системою - у кадрі видно характерні для такого виду захисту антени.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із не стійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони UJ-26 "Бобер" уразили три російські РЛС, ЗРГК "Панцирь-С1" та винищувач Су-30 в окупованому Криму. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18069) знищення (7719) дрони (5024)


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Топ коментарі
+19
Вижив, але наївся мізків свого таваріщя.
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01.07.2025 12:11 Відповісти
+16
Другий курва вижив!!!!!
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01.07.2025 12:08 Відповісти
+15
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01.07.2025 12:06 Відповісти
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01.07.2025 12:06 Відповісти
Своїх не залишаєм, тепер залишилася одна тупа башка на двоїх.
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01.07.2025 12:10 Відповісти
Другий курва вижив!!!!!
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01.07.2025 12:08 Відповісти
Вижив, але наївся мізків свого таваріщя.
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01.07.2025 12:11 Відповісти
Це, не на довго для нього! Далі, буде!!
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01.07.2025 12:18 Відповісти
Здохне від дізентирії.
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01.07.2025 12:27 Відповісти
Те, що запис з його камери опинився у нас, натякає на те, що він або в обмінному фонді у нас, або на концерті у Кабздона...
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01.07.2025 13:35 Відповісти
Наші дрони ********** реби з рожками та безруких та рукожопих орків.
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01.07.2025 12:08 Відповісти
Гарний фаршик
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01.07.2025 12:09 Відповісти
«Всаднік апокаліпсіса» змінив курс на концерт Кобзона.
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01.07.2025 12:10 Відповісти
Жизнь удалась. Однозначно.
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01.07.2025 12:12 Відповісти
Московіт, для цього і вдерся, озброєним до України??
Надання цієї послуги, від Українців, йому оплатив, ****** з оточенням!
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01.07.2025 12:13 Відповісти
Другий кацап точно буде мучитися від яскравих сновидінь, якщо виживе.
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01.07.2025 12:15 Відповісти
😬
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01.07.2025 12:21 Відповісти
В мене не стійка психіка, а такі відео покращують мою душевну рівновагу.
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01.07.2025 12:14 Відповісти
найкращий мультик дня!!
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01.07.2025 12:15 Відповісти
У кого тут нестійка психіка від мертвого кацапа? Признавайтесь.
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01.07.2025 12:17 Відповісти
Йой, треба горілки випити, або шампусіка
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01.07.2025 12:23 Відповісти
!!!!!!!!!!!
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01.07.2025 12:36 Відповісти
Я ******, що друге вижило!
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01.07.2025 12:29 Відповісти
...у мене...але є нюанс
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01.07.2025 12:36 Відповісти
Я просто, - на сьомому небi. Але ж бо цей вiдеоролик, напевно - чистiсiнький заспокiйливий йелей на душу.
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01.07.2025 12:20 Відповісти
Прієхаль в конечную..
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01.07.2025 12:21 Відповісти
Двіжуха! Як друге, курво, вижило???
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01.07.2025 12:22 Відповісти
Він луснув зсередини - щось не те з'їв.
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01.07.2025 12:22 Відповісти
Я небачив дрона!
Напевно х*йлолюба розірвало від нестримної любові кродінє...
Ну там "бірозкі, калінка-малінка" і усе таке інше... БАААМС!!!
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01.07.2025 12:23 Відповісти
Та то ж не РЕБ! То роутер-точка доступу Wi-Fi.
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01.07.2025 12:24 Відповісти
А ему казалось , что плохая "точка доступа" ... Ошибался ....
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01.07.2025 12:37 Відповісти
Жінка прійшла з другій кімнати запітати чого я так ригочу)))))
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01.07.2025 12:27 Відповісти
Не його це - не його
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01.07.2025 12:28 Відповісти
Напис на касці "ГРУЗ 200 МЬІ ВМЕСТЕ"
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01.07.2025 12:33 Відповісти
Феейк, ну видна же что не папал...
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01.07.2025 12:36 Відповісти
Ето так сдєлано для кацапскіх шнирєй што набігают сюда на Цензор,
штоб не задрісталі комєнти, вскукарєкамі: «Зачєм такоє показивать !»
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01.07.2025 13:18 Відповісти
Не треба пердіти під час руху
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01.07.2025 12:36 Відповісти
Обідня перерва
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01.07.2025 12:38 Відповісти
Кінцева, приїхали
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01.07.2025 12:53 Відповісти
...типо, спешил на обеденный опохмел?
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01.07.2025 13:04 Відповісти
"Разрывная" .... - не успел подумать водила ...
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01.07.2025 12:38 Відповісти
Т1000
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01.07.2025 12:39 Відповісти
Не надо было так быстро ехать - он обогнал свою голову.
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01.07.2025 12:52 Відповісти
Фаршмак по-українські.
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01.07.2025 12:52 Відповісти
Це ж всю нежеть переднього кацапа забакланив заднiй. SURE, iхав з победобесним ура, широко роззявивши свою шеретовку. Та все ж, респект задньому кацапу, вiдзняв ролик нам на потiху, до кiнця. Ну, прямо вилитий невгамовний павка корчагiн, за а-ля матросовим - як за стiною..
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01.07.2025 12:56 Відповісти
Головне,що люди не постраждали!
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01.07.2025 12:57 Відповісти
красиво
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01.07.2025 13:24 Відповісти
вилазячи з кущів, другий хотів надавать по руках воділі, за те, шо той в ті кущі так безмозгло зарулив ))
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01.07.2025 13:31 Відповісти
А вот єслі би у нєво била броня шестого класса, то єму би всєво навсєво оторвало голову і рукі
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01.07.2025 13:35 Відповісти
Ось гарний приклад повної розборки... В обох сенсах...
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01.07.2025 13:36 Відповісти
Всаднік без голови.
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01.07.2025 13:51 Відповісти
Цікаво як шолом....
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01.07.2025 14:15 Відповісти
Оце жирний відосик. Я їх багато передивився, але цей, точно, у топ 10 увійде. Треба його, серед кацапів, максимально розповсюдити. Нехай бачать, що їх чекає в Україні.
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01.07.2025 14:25 Відповісти
 
 