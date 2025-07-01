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Дрон-камікадзе відриває руки і голову окупанту, який керує квадроциклом із мобільним РЕБом. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона-камікадзе уразив квадроцикл, на якому рухалося двоє окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що дрон влучив у водія квадроцикла. Вибухом йому відірвало руки і голову. Його спільник-пасижир, схоже, вижив під час атаки.
Примітно, що транспорт окупантів був обладнаний мобільною антидроновою системою - у кадрі видно характерні для такого виду захисту антени.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із не стійкою психікою!
Топ коментарі
+19 Tema9
показати весь коментар01.07.2025 12:11 Відповісти Посилання
+16 Billy Willy
показати весь коментар01.07.2025 12:08 Відповісти Посилання
+15 Алекс Скела
показати весь коментар01.07.2025 12:06 Відповісти Посилання
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Надання цієї послуги, від Українців, йому оплатив, ****** з оточенням!
Напевно х*йлолюба розірвало від нестримної любові кродінє...
Ну там "бірозкі, калінка-малінка" і усе таке інше... БАААМС!!!
штоб не задрісталі комєнти, вскукарєкамі: «Зачєм такоє показивать !»