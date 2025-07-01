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Новости Видео РЕБ Дроны против оккупантов
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Дрон-камикадзе отрывает руки и голову оккупанту, управляющему квадроциклом с мобильным РЭБ

Оператор украинского дрона-камикадзе поразил квадроцикл, на котором двигалось двое оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что дрон попал в водителя квадроцикла. Взрывом ему оторвало руки и голову. Его сообщник-пассажир, похоже, выжил во время атаки.

Примечательно, что транспорт оккупантов был оборудован мобильной антидроновой системой - в кадре видны характерные для такого вида защиты антенны.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны UJ-26 "Бобер" поразили три российские РЛС, ЗРГК "Панцирь-С1" и истребитель Су-30 в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19917) уничтожение (7406) дроны (4216)


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Топ комментарии
+18
Вижив, але наївся мізків свого таваріщя.
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01.07.2025 12:11 Ответить
+14
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01.07.2025 12:06 Ответить
+14
Другий курва вижив!!!!!
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01.07.2025 12:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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01.07.2025 12:06 Ответить
Своїх не залишаєм, тепер залишилася одна тупа башка на двоїх.
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01.07.2025 12:10 Ответить
Другий курва вижив!!!!!
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01.07.2025 12:08 Ответить
Вижив, але наївся мізків свого таваріщя.
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01.07.2025 12:11 Ответить
Це, не на довго для нього! Далі, буде!!
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01.07.2025 12:18 Ответить
Здохне від дізентирії.
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01.07.2025 12:27 Ответить
Те, що запис з його камери опинився у нас, натякає на те, що він або в обмінному фонді у нас, або на концерті у Кабздона...
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01.07.2025 13:35 Ответить
Наші дрони ********** реби з рожками та безруких та рукожопих орків.
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01.07.2025 12:08 Ответить
Гарний фаршик
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01.07.2025 12:09 Ответить
«Всаднік апокаліпсіса» змінив курс на концерт Кобзона.
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01.07.2025 12:10 Ответить
Жизнь удалась. Однозначно.
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01.07.2025 12:12 Ответить
Московіт, для цього і вдерся, озброєним до України??
Надання цієї послуги, від Українців, йому оплатив, ****** з оточенням!
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01.07.2025 12:13 Ответить
Другий кацап точно буде мучитися від яскравих сновидінь, якщо виживе.
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01.07.2025 12:15 Ответить
😬
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01.07.2025 12:21 Ответить
В мене не стійка психіка, а такі відео покращують мою душевну рівновагу.
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01.07.2025 12:14 Ответить
найкращий мультик дня!!
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01.07.2025 12:15 Ответить
У кого тут нестійка психіка від мертвого кацапа? Признавайтесь.
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01.07.2025 12:17 Ответить
Йой, треба горілки випити, або шампусіка
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01.07.2025 12:23 Ответить
!!!!!!!!!!!
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01.07.2025 12:36 Ответить
Я ******, що друге вижило!
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01.07.2025 12:29 Ответить
...у мене...але є нюанс
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01.07.2025 12:36 Ответить
Я просто, - на сьомому небi. Але ж бо цей вiдеоролик, напевно - чистiсiнький заспокiйливий йелей на душу.
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01.07.2025 12:20 Ответить
Прієхаль в конечную..
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01.07.2025 12:21 Ответить
Двіжуха! Як друге, курво, вижило???
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01.07.2025 12:22 Ответить
Він луснув зсередини - щось не те з'їв.
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01.07.2025 12:22 Ответить
Я небачив дрона!
Напевно х*йлолюба розірвало від нестримної любові кродінє...
Ну там "бірозкі, калінка-малінка" і усе таке інше... БАААМС!!!
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01.07.2025 12:23 Ответить
Та то ж не РЕБ! То роутер-точка доступу Wi-Fi.
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01.07.2025 12:24 Ответить
А ему казалось , что плохая "точка доступа" ... Ошибался ....
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01.07.2025 12:37 Ответить
Жінка прійшла з другій кімнати запітати чого я так ригочу)))))
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01.07.2025 12:27 Ответить
Не його це - не його
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01.07.2025 12:28 Ответить
Напис на касці "ГРУЗ 200 МЬІ ВМЕСТЕ"
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01.07.2025 12:33 Ответить
Феейк, ну видна же что не папал...
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01.07.2025 12:36 Ответить
Ето так сдєлано для кацапскіх шнирєй што набігают сюда на Цензор,
штоб не задрісталі комєнти, вскукарєкамі: «Зачєм такоє показивать !»
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01.07.2025 13:18 Ответить
Не треба пердіти під час руху
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01.07.2025 12:36 Ответить
Обідня перерва
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01.07.2025 12:38 Ответить
Кінцева, приїхали
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01.07.2025 12:53 Ответить
...типо, спешил на обеденный опохмел?
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01.07.2025 13:04 Ответить
"Разрывная" .... - не успел подумать водила ...
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01.07.2025 12:38 Ответить
Т1000
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01.07.2025 12:39 Ответить
Не надо было так быстро ехать - он обогнал свою голову.
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01.07.2025 12:52 Ответить
Фаршмак по-українські.
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01.07.2025 12:52 Ответить
Це ж всю нежеть переднього кацапа забакланив заднiй. SURE, iхав з победобесним ура, широко роззявивши свою шеретовку. Та все ж, респект задньому кацапу, вiдзняв ролик нам на потiху, до кiнця. Ну, прямо вилитий невгамовний павка корчагiн, за а-ля матросовим - як за стiною..
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01.07.2025 12:56 Ответить
Головне,що люди не постраждали!
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01.07.2025 12:57 Ответить
красиво
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01.07.2025 13:24 Ответить
вилазячи з кущів, другий хотів надавать по руках воділі, за те, шо той в ті кущі так безмозгло зарулив ))
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01.07.2025 13:31 Ответить
А вот єслі би у нєво била броня шестого класса, то єму би всєво навсєво оторвало голову і рукі
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01.07.2025 13:35 Ответить
Ось гарний приклад повної розборки... В обох сенсах...
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01.07.2025 13:36 Ответить
 
 