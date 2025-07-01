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Дрон-камикадзе отрывает руки и голову оккупанту, управляющему квадроциклом с мобильным РЭБ
Оператор украинского дрона-камикадзе поразил квадроцикл, на котором двигалось двое оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что дрон попал в водителя квадроцикла. Взрывом ему оторвало руки и голову. Его сообщник-пассажир, похоже, выжил во время атаки.
Примечательно, что транспорт оккупантов был оборудован мобильной антидроновой системой - в кадре видны характерные для такого вида защиты антенны.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+18 Tema9
показать весь комментарий01.07.2025 12:11 Ответить Ссылка
+14 Алекс Скела
показать весь комментарий01.07.2025 12:06 Ответить Ссылка
+14 Billy Willy
показать весь комментарий01.07.2025 12:08 Ответить Ссылка
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Надання цієї послуги, від Українців, йому оплатив, ****** з оточенням!
Напевно х*йлолюба розірвало від нестримної любові кродінє...
Ну там "бірозкі, калінка-малінка" і усе таке інше... БАААМС!!!
штоб не задрісталі комєнти, вскукарєкамі: «Зачєм такоє показивать !»