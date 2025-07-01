Дрон-камикадзе отрывает руки и голову оккупанту, управляющему квадроциклом с мобильным РЭБ

Оператор украинского дрона-камикадзе поразил квадроцикл, на котором двигалось двое оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что дрон попал в водителя квадроцикла. Взрывом ему оторвало руки и голову. Его сообщник-пассажир, похоже, выжил во время атаки.

Примечательно, что транспорт оккупантов был оборудован мобильной антидроновой системой - в кадре видны характерные для такого вида защиты антенны.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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