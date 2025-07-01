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Украинские дроны UJ-26 "Бобер" поразили три российские РЛС, ЗРГК "Панцирь-С1" и истребитель Су-30 в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Украинские дроны UJ-26 "Бобер" атаковали российские военные об1екты в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак опубликована на странице ГУР Минобороны Украины в соцсетях.

"Эксклюзивные кадры боевой работы дронов украинского производства UJ-26, более известных как "Бобер", на территории временно оккупированного Крыма. Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам - в частности, дорогостоящие системы ПВО московитов, которые ударные украинские "Бобры" "грызут", как барбарис. На видео - успешное поражение ЗРГК "Панцирь-С1" вместе с обслугой, РЛС "Ниобий-СВ", береговой РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЭ", а также российского истребителя Су-30 на аэродроме в Саках", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны спецподразделения "Призраки" ГУР поразили 5 вражеских систем ПВО в Крыму. ВИДЕО

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армия РФ (19917) Крым (26437) ПВО (2897) РЛС (84) самолет (3659) уничтожение (7406)


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Топ комментарии
+16
файно, файно
Гранд респект Виконавцям!
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01.07.2025 10:26 Ответить
+12
Добре, побільше.
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01.07.2025 10:29 Ответить
+12
Картина "бобры прилетели". Добре.
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01.07.2025 10:36 Ответить
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файно, файно
Гранд респект Виконавцям!
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01.07.2025 10:26 Ответить
Добре, побільше.
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01.07.2025 10:29 Ответить
класс, су-зо жаль, що не сильно, але все одно супер
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01.07.2025 10:29 Ответить
Ну, так візьміть керування, в Урядовому кварталі, у свої руки!!
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01.07.2025 10:39 Ответить
Записуйся у спецпризначенці-будеш спостерігати на власні очі у режимі онлайн без дискотек. Може навіть керувати безпілотником сам будеш.
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01.07.2025 11:19 Ответить
Важкувато на такій відстані керувати бобром. Але іншого інструменту для знищеня жирних цілей нема.
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01.07.2025 10:34 Ответить
Картина "бобры прилетели". Добре.
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01.07.2025 10:36 Ответить
Засліплення ППО - шлях до вогневого контролю Криму всіма доступними засобами.
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01.07.2025 10:38 Ответить
Аналагавнетний Панцирь знов обісрався...Яка краса!
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01.07.2025 10:50 Ответить
Аналгамнометний.
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01.07.2025 11:12 Ответить
Ja pierdolę, patrzcie co spotkałem. Bóbr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydlę! Bóbr! Ej, kurwa, bóbr! Bóbr, nie spierdalaj, mordo! Chodź tu, kurwa, do mnie, bóbr! Ale jesteś, kurwa, duży ty! Bóbr! Ja pierdolę, pierwszy raz w życiu widzę bobra! Jakie bydlę jebane, spierdolił do wody i się utopił!
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01.07.2025 11:05 Ответить
Український Бобер - люта й кровожадна тварина! Як і ГУРівський пугач...
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01.07.2025 11:05 Ответить
Це вже не перше відео яке показує, що ЗРПК Панцирь не здатен нормально вражати повітряні цілі..
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01.07.2025 11:27 Ответить
Маю надію, що то підготовочка для Тауросів...
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01.07.2025 11:36 Ответить
Нашим воінам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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01.07.2025 11:47 Ответить
На моЦкву!!!
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01.07.2025 12:17 Ответить
 
 