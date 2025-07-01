Украинские дроны UJ-26 "Бобер" поразили три российские РЛС, ЗРГК "Панцирь-С1" и истребитель Су-30 в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Украинские дроны UJ-26 "Бобер" атаковали российские военные об1екты в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак опубликована на странице ГУР Минобороны Украины в соцсетях.

"Эксклюзивные кадры боевой работы дронов украинского производства UJ-26, более известных как "Бобер", на территории временно оккупированного Крыма. Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам - в частности, дорогостоящие системы ПВО московитов, которые ударные украинские "Бобры" "грызут", как барбарис. На видео - успешное поражение ЗРГК "Панцирь-С1" вместе с обслугой, РЛС "Ниобий-СВ", береговой РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЭ", а также российского истребителя Су-30 на аэродроме в Саках", - отмечается в комментарии к видео.

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