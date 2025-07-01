Українські дрони UJ-26 "Бобер" уразили три російські РЛС, ЗРГК "Панцирь-С1" та винищувач Су-30 в окупованому Криму. ВIДЕО

Українські дрони UJ-26 "Бобер" атакували російські військові об1єкти в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак опублікований на сторінці ГУР Міноборони України у соцмережах.

"Ексклюзивні кадри бойової роботи дронів українського виробництва UJ-26, більш відомих як "Бобер", на території тимчасово окупованого Криму. Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох - зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські "Бобри" "гризують", мов барбарис. На відео - успішне ураження ЗРГК "Панцирь-С1" разом з обслугою, РЛС "Ніобій-СВ", берегової РЛС "Пєчора-3", РЛС "Протівнік-ГЕ", а також російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках", - зазначається у коментарі до відео.

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