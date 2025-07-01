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Українські дрони UJ-26 "Бобер" уразили три російські РЛС, ЗРГК "Панцирь-С1" та винищувач Су-30 в окупованому Криму. ВIДЕО

Українські дрони UJ-26 "Бобер" атакували російські військові об1єкти в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак опублікований на сторінці ГУР Міноборони України у соцмережах.

"Ексклюзивні кадри бойової роботи дронів українського виробництва UJ-26, більш відомих як "Бобер", на території тимчасово окупованого Криму. Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох - зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські "Бобри" "гризують", мов барбарис. На відео - успішне ураження ЗРГК "Панцирь-С1" разом з обслугою, РЛС "Ніобій-СВ", берегової РЛС "Пєчора-3", РЛС "Протівнік-ГЕ", а також російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР уразили 5 ворожих систем ППО в Криму. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18069) Крим (14201) ППО (3338) РЛС (65) літак (2983) знищення (7719)


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Топ коментарі
+15
файно, файно
Гранд респект Виконавцям!
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01.07.2025 10:26 Відповісти
+12
Картина "бобры прилетели". Добре.
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01.07.2025 10:36 Відповісти
+11
Добре, побільше.
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01.07.2025 10:29 Відповісти
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файно, файно
Гранд респект Виконавцям!
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01.07.2025 10:26 Відповісти
Добре, побільше.
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01.07.2025 10:29 Відповісти
класс, су-зо жаль, що не сильно, але все одно супер
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01.07.2025 10:29 Відповісти
Невже не можна було нормально відео показати а не цю дискотеку
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01.07.2025 10:32 Відповісти
Ну, так візьміть керування, в Урядовому кварталі, у свої руки!!
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01.07.2025 10:39 Відповісти
Записуйся у спецпризначенці-будеш спостерігати на власні очі у режимі онлайн без дискотек. Може навіть керувати безпілотником сам будеш.
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01.07.2025 11:19 Відповісти
Згоден, більшість відео на цензорі супроводжується якимось музичним мотлохом, який ніяк не повʼязаний із його змістом, не сприяє, а навпаки - заважає зрозуміти відеоролік.
Краще було б робити голосове супроводження з поясненнями відео про обʼєкти та процеси що відбуваються, бо інколи далеко не все на відео можна правильно зрозуміти не фахівцям.
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01.07.2025 11:23 Відповісти
Важкувато на такій відстані керувати бобром. Але іншого інструменту для знищеня жирних цілей нема.
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01.07.2025 10:34 Відповісти
Картина "бобры прилетели". Добре.
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01.07.2025 10:36 Відповісти
Засліплення ППО - шлях до вогневого контролю Криму всіма доступними засобами.
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01.07.2025 10:38 Відповісти
Аналагавнетний Панцирь знов обісрався...Яка краса!
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01.07.2025 10:50 Відповісти
Аналгамнометний.
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01.07.2025 11:12 Відповісти
Ja pierdolę, patrzcie co spotkałem. Bóbr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydlę! Bóbr! Ej, kurwa, bóbr! Bóbr, nie spierdalaj, mordo! Chodź tu, kurwa, do mnie, bóbr! Ale jesteś, kurwa, duży ty! Bóbr! Ja pierdolę, pierwszy raz w życiu widzę bobra! Jakie bydlę jebane, spierdolił do wody i się utopił!
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01.07.2025 11:05 Відповісти
Український Бобер - люта й кровожадна тварина! Як і ГУРівський пугач...
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01.07.2025 11:05 Відповісти
Це вже не перше відео яке показує, що ЗРПК Панцирь не здатен нормально вражати повітряні цілі..
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01.07.2025 11:27 Відповісти
Маю надію, що то підготовочка для Тауросів...
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01.07.2025 11:36 Відповісти
Нашим воінам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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01.07.2025 11:47 Відповісти
На моЦкву!!!
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01.07.2025 12:17 Відповісти
 
 