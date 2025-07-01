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Новости Помощь Украине от Германии
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Германия профинансирует более 500 дальнобойных дронов для Украины, - Die Welt

німеччина

Федеральное правительство Германии заключило первый контракт на финансирование производства дальнобойного оружия для Украины. Речь идет о более 500 дронов-камикадзе Антонов-196 "Лютый" с дальностью до 1200 км.

Об этом сообщает Die Welt, информирует Цензор.НЕТ.

По информации источников в сфере безопасности, беспилотники оснащены боевой частью весом около 50 кг и должны стать оперативным средством для поражения целей в глубине территории России. Ожидается, что уже в ближайшие месяцы эти БПЛА будут готовы к использованию украинскими силами.

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Во вторник украинские дроны снова поразили цели в тылу РФ. По данным источников Die Welt, в этой операции уже могли быть использованы БПЛА типа Ан-196.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время своего первого визита в Украину подтвердил расширение сотрудничества в сфере вооружения. Он подчеркнул, что Украина нуждается в масштабном наращивании оборонных мощностей, и объявил о планах создания новых совместных предприятий.

"Германия продолжит усиливать военную поддержку Украины. Мы хотим создать новые совместные предприятия, чтобы Украина могла быстрее и в больших объемах производить средства для собственной обороны, ведь ваши потребности огромны", - заявил Вадефуль.

Представитель Министерства обороны ФРГ подтвердил, что правительство финансирует производство дальнобойного вооружения в Украине. Он отметил, что украинская армия уже имеет опыт работы с этими системами, а детали финансирования остаются конфиденциальными из соображений безопасности.

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Автор: 

Германия (7114) дроны (4216) война в Украине (5001)


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"Дранг нах остен" теж не завадив би...
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01.07.2025 17:40 Ответить
500 дронів - це приблизно стільки ж виготовляє русня за день чи два?
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01.07.2025 17:42 Ответить
Суму на 500 дронів ******* слуги за день чи два .
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01.07.2025 17:47 Ответить
100 дронов за сутки, но оккупанты намерены выйти на производство в 500 беспилотников в сутки.
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01.07.2025 18:08 Ответить
Замість таурусів далекобійні дрони...
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01.07.2025 17:45 Ответить
Може свої ракети клепати,замість тупих відосиків і розкрадання грошей??
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01.07.2025 17:53 Ответить
Мины через одно место делают, а вы за ракеты говорите. Можно как кацапы - как угодно, через третьи страны, брехнёй и подкупом покупать ракеты, но только наша влада ждёт, когда её подкинут халявы, а денюжку лучше в своё карман оформить.
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01.07.2025 17:57 Ответить
500X200к=100млн зелених. Непогано. Тепер побачимо наскільки наші вміють у масштабування.
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01.07.2025 17:56 Ответить
500 дронів - це на одну атаку Маскви.
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01.07.2025 18:18 Ответить
 
 