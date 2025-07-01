Германия профинансирует более 500 дальнобойных дронов для Украины, - Die Welt

Федеральное правительство Германии заключило первый контракт на финансирование производства дальнобойного оружия для Украины. Речь идет о более 500 дронов-камикадзе Антонов-196 "Лютый" с дальностью до 1200 км.

Об этом сообщает Die Welt, информирует Цензор.НЕТ.

По информации источников в сфере безопасности, беспилотники оснащены боевой частью весом около 50 кг и должны стать оперативным средством для поражения целей в глубине территории России. Ожидается, что уже в ближайшие месяцы эти БПЛА будут готовы к использованию украинскими силами.

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Во вторник украинские дроны снова поразили цели в тылу РФ. По данным источников Die Welt, в этой операции уже могли быть использованы БПЛА типа Ан-196.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время своего первого визита в Украину подтвердил расширение сотрудничества в сфере вооружения. Он подчеркнул, что Украина нуждается в масштабном наращивании оборонных мощностей, и объявил о планах создания новых совместных предприятий.

"Германия продолжит усиливать военную поддержку Украины. Мы хотим создать новые совместные предприятия, чтобы Украина могла быстрее и в больших объемах производить средства для собственной обороны, ведь ваши потребности огромны", - заявил Вадефуль.

Представитель Министерства обороны ФРГ подтвердил, что правительство финансирует производство дальнобойного вооружения в Украине. Он отметил, что украинская армия уже имеет опыт работы с этими системами, а детали финансирования остаются конфиденциальными из соображений безопасности.

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