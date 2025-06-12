Україна та Німеччина домовилися про постачання систем ППО IRIS-T на три роки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає системи ППО IRIS-T з Німеччини впродовж трьох років, також очікуються інвестиції в далекобійну зброю

Про це глава держави заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з міністром оборони Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні про постачання систем ППО Iris-T. Я не буду говорити про всі деталі. Ми розуміємо зараз план постачання. Йдеться про план на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна, але все одно Україну, нашу землю і спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО. Я вдячний, що в нас є розуміння реалізації цього проєкту на найближчі три роки", - заявив Зеленський.

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Також, за словами президента, Німеччина має намір збільшити фінансову підтримку оборонної галузі України у 2025 році. Зокрема, йдеться про інвестиції у виробництво далекобійної зброї.

"...Це - сильна допомога, яка в цьому році у розмірі дорівнює 7 мільярдів. Ми дуже за це вдячні людям Німеччини, за те, що вони так з нами, так нас підтримують. І сьогодні ми говорили про те, що допомога (Україні - ред.) буде продовжуватись. Є деякі речі, на які ми дуже розраховуємо. Зокрема, ми домовились про додаткові інвестиції у виробництво йдеться як про виробництво в Україні, так, і про виробництво Co-Production на території Німеччини. Ми говоримо про наші далекобійні можливості: наші дрони, українські технології ракет і інші далекобійні можливості. Ми дуже вдячні за те, що збільшується фінансування відповідних речей", - додав Зеленський.

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