Украина и Германия договорились о поставках систем ПВО IRIS-T на три года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит системы ПВО IRIS-T из Германии в течение трех лет, также ожидаются инвестиции в дальнобойное оружие

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны Германии, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны о поставках систем ПВО Iris-T. Я не буду говорить обо всех деталях. Мы понимаем сейчас план поставки. Речь идет о плане на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важная помощь. Это не значит, что столько лет будет война, но все равно Украину, нашу землю и покой наших людей надо защищать качественными системами ПВО. Я благодарен, что у нас есть понимание реализации этого проекта на ближайшие три года", - заявил Зеленский.

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Также, по словам президента, Германия намерена увеличить финансовую поддержку оборонной отрасли Украины в 2025 году. В частности, речь идет об инвестициях в производство дальнобойного оружия.

"...Это - сильная помощь, которая в этом году в размере равна 7 миллиардов. Мы очень за это благодарны людям Германии, за то, что они так нас поддерживают. И сегодня мы говорили о том, что помощь (Украине - ред.) будет продолжаться. Есть некоторые вещи, на которые мы очень рассчитываем. В частности, мы договорились о дополнительных инвестициях в производство - речь идет как о производстве в Украине, так и о производстве Co-Production на территории Германии. Мы говорим о наших дальнобойных возможностях: наши дроны, украинские технологии ракет и другие дальнобойные возможности. Мы очень благодарны за то, что увеличивается финансирование соответствующих вещей", - добавил Зеленский.

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