Украина инвестирует в усиление ПВО и разработку дронов-перехватчиков от ударов РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина инвестирует в усиление собственной противовоздушной обороны, защиту критической инфраструктуры, децентрализацию энергетики и разработку дронов для перехвата вражеских беспилотников.
Об этом глава государства рассказал 11 июня во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.
"Прежде всего хочется, чтобы у нас было открытое понимание, что такое энергетическая безопасность для Украины. В любом случае, как только профицита нет - это когда очень жарко редко, или очень холодно - мы становимся уязвимыми", - сказал он.
Президент напомнил, что зимой РФ усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру - от электростанций до газохранилищ.
Приоритет №1 - ПВО и маневренность систем защиты
Зеленский подчеркнул, что важнейшим щитом для энергетики остается противовоздушная оборона.
"Защита - это ПВО. Я не буду говорить, какие системы и где у нас находятся и какую энергетику они защищают. Как только враг понимает, какие системы ПВО у нас есть, он пытается их атаковать. Поэтому мы постоянно меняем маршруты наших систем ПВО", - отметил он.
По его словам, Россия ежедневно запускает сотни дронов: "Сегодня они наносят удары уже более чем 300 дронами в сутки. Были моменты - 483 дрона в сутки".
Зеленский также сообщил, что Украина активно работает над новыми разработками, которые помогут эффективнее бороться с беспилотниками.
"Мы имеем некоторые новые разработки, которые находятся на этапе тестирования, и активно ищем дополнительные средства для массового производства таких систем. Одним из таких направлений является создание дронов-перехватчиков, которые имеют целью нейтрализовать вражеские беспилотники", - рассказал он.
Децентрализация энергетики и защита газовых объектов
Президент отметил, что процесс децентрализации энергетической системы продолжается, но детали не разглашаются. В то же время Украина координирует с партнерами защиту газовой инфраструктуры и увеличение запасов, добавил Зеленский.
"Обсуждали этот вопрос с лидерами, потому что были удары по хранилищам, газовой инфраструктуре, по добыче газа. Помогаем частному сектору и просим помощи у лидеров с дополнительными объемами газа в наши газохранилища", - добавил Зеленский.
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сьомий рік необраного виконуючого.......
13.05.2025, 12:33 630
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