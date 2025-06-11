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Новости ПВО Украины Защита критической инфраструктуры
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Украина инвестирует в усиление ПВО и разработку дронов-перехватчиков от ударов РФ, - Зеленский

Зеленский рассказал о защите энергетики от ударов России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина инвестирует в усиление собственной противовоздушной обороны, защиту критической инфраструктуры, децентрализацию энергетики и разработку дронов для перехвата вражеских беспилотников.

Об этом глава государства рассказал 11 июня во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего хочется, чтобы у нас было открытое понимание, что такое энергетическая безопасность для Украины. В любом случае, как только профицита нет - это когда очень жарко редко, или очень холодно - мы становимся уязвимыми", - сказал он.

Президент напомнил, что зимой РФ усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру - от электростанций до газохранилищ.

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Приоритет №1 - ПВО и маневренность систем защиты

Зеленский подчеркнул, что важнейшим щитом для энергетики остается противовоздушная оборона.

"Защита - это ПВО. Я не буду говорить, какие системы и где у нас находятся и какую энергетику они защищают. Как только враг понимает, какие системы ПВО у нас есть, он пытается их атаковать. Поэтому мы постоянно меняем маршруты наших систем ПВО", - отметил он.

По его словам, Россия ежедневно запускает сотни дронов: "Сегодня они наносят удары уже более чем 300 дронами в сутки. Были моменты - 483 дрона в сутки".

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Зеленский также сообщил, что Украина активно работает над новыми разработками, которые помогут эффективнее бороться с беспилотниками.

"Мы имеем некоторые новые разработки, которые находятся на этапе тестирования, и активно ищем дополнительные средства для массового производства таких систем. Одним из таких направлений является создание дронов-перехватчиков, которые имеют целью нейтрализовать вражеские беспилотники", - рассказал он.

Децентрализация энергетики и защита газовых объектов

Президент отметил, что процесс децентрализации энергетической системы продолжается, но детали не разглашаются. В то же время Украина координирует с партнерами защиту газовой инфраструктуры и увеличение запасов, добавил Зеленский.

"Обсуждали этот вопрос с лидерами, потому что были удары по хранилищам, газовой инфраструктуре, по добыче газа. Помогаем частному сектору и просим помощи у лидеров с дополнительными объемами газа в наши газохранилища", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20906) ПВО (2849) энергетика (2569)


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Топ комментарии
+11
Підручники - то мізер. А кийки і щити з шоломами і наколінниками для Нацгвардії у Суми! У Суми, блін!!!!
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11.06.2025 19:29 Ответить
+9
зе!поц бреше!
він знає, що він бреше.
ми знаємо, що він бреше.
ми знаємо, що він знає, що він бреше.

сьомий рік необраного виконуючого.......
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11.06.2025 19:25 Ответить
+8
А підручники по 3900
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11.06.2025 19:23 Ответить
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А підручники по 3900
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11.06.2025 19:23 Ответить
Підручники - то мізер. А кийки і щити з шоломами і наколінниками для Нацгвардії у Суми! У Суми, блін!!!!
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11.06.2025 19:29 Ответить
Владу треба захищати від народу !
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11.06.2025 20:48 Ответить
зе!поц бреше!
він знає, що він бреше.
ми знаємо, що він бреше.
ми знаємо, що він знає, що він бреше.

сьомий рік необраного виконуючого.......
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11.06.2025 19:25 Ответить
Потужне нігуя. ІБД
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11.06.2025 19:32 Ответить
Не зовсім.

13.05.2025, 12:33 630

Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина повідомила, що ПриватБанк за вказівкою влади зупинив обслуговування компанії-виробника комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі СВ». Вона також зазначила, що військовим частинам заборонили купувати ці комплекси
«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка
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11.06.2025 20:39 Ответить
Інвестує.зробить,посилить.....одні заяви гучні та пафосні
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11.06.2025 19:39 Ответить
А як же асфальт і дороги???
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11.06.2025 19:39 Ответить
Де лінії оборони Сум?

Де лінії оборони Дніпра?

Де просто лінії оборони?

Що ви добились на курщині?
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11.06.2025 19:40 Ответить
Пианист
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11.06.2025 19:41 Ответить
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11.06.2025 20:21 Ответить
Україна інвестує в посилення власної протиповітряної оборони, захист критичної інфраструктури, децентралізацію енергетики та розробку дронів для перехоплення ворожих безпілотників. для цього потрібний "порох", а не "зелені васали куйла" в Україні
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11.06.2025 20:37 Ответить
На нари мудака обкуреного!
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11.06.2025 20:42 Ответить
Крім балістики. Звичайно.
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11.06.2025 20:45 Ответить
Україна інвестує в першу чергу в будівництво маєтків для мародерів в країнах ЄС та Арабських еміратах.
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11.06.2025 20:47 Ответить
 
 