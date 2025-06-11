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Новости Добрововольцы будут сбивать вражеские дроны
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Добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны, - Кабмин

Добровольцам разрешили сбивать дроны. Что известно

Кабинет Министров согласовал предложение Минобороны относительно того, чтобы разрешить добровольцам сбивать вражеские беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, правительство согласовало предложение Минобороны по реализации в течение действия правового режима военного положения, но не дольше двух лет, экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения групп противовоздушной обороны.

"Экспериментальный проект направлен на усиление противовоздушной защиты территории Украины путем привлечения членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных громад Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, которые имеют соответствующие летные навыки и/или квалификацию, при защите от угроз с воздуха войск государства-агрессора с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов или пилотируемых воздушных судов во время действия правового режима военного положения", - говорится в сообщении.

Нардеп Алексей Гончаренко обнародовал подробности проекта.

Читайте: Украине нужна как малая ПВО, так и большие комплексы, - Воздушные силы

Кто может входить в группу

  • Члены добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ);
  • Лица, которые не подлежат мобилизации;
  • Те, кто прошел подготовку и имеет сертификат (для БпЛА).

Что могут делать группы ПВО

  • Выявлять, сопровождать и сбивать воздушные угрозы;
  • Использовать дроны, самолеты, личное оружие;
  • Получать технику, оружие, боеприпасы от ВСУ;
  • Использовать собственные авто и оборудование.

По словам парламентария, участники будут получать до 100 тыс. грн в месяц (пропорционально участию) из местных бюджетов.

Читайте: Четвертая группа добровольцев Украинского легиона в Польше подписала контракты с ВСУ

Автор: 

Кабмин (14035) ПВО (2849) добровольцы (1183) дроны (4127)


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Топ комментарии
+2
За словами парламентаря, учасники отримуватимуть до 100 грн на місяць (пропорційно участі) з місцевих бюджетів. Джерело: https://censor.net/ua/n3557316?????????????????????????????????
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11.06.2025 15:12 Ответить
+2
Ух, зараз у цю нішу понаскакує блатних
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11.06.2025 15:14 Ответить
+2
МЛЯ!
Вам про це ще ДВА РОКИ ТОМУ кричали!
А наважилися тільки після того, як вас максимально припекло?
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11.06.2025 15:15 Ответить
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11.06.2025 15:12 Ответить
У вчорашньому своєму зведенні на ютубі Стерненко розповідав, що можна закупати дрони-перехоплювачі тих же шахедів і користуватися їми у тилу. Досвід перехоплювачів на фронті вже досить значний. Але у тилу катастрофічно не вистачає пілотів таких дронів. Якщо робити розголос на державному рівні-теоретично це може залучити багато бажаючих збивати шахеди.
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11.06.2025 15:53 Ответить
Якщо дадуть ну наприклад С 60, то бажаючі з 60+, 25- та з непридатних знайдуться. Посидіти ввечері на природі, чтому б ні. А з шахедами воно норм буде.
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11.06.2025 16:00 Ответить
За словами парламентаря, учасники отримуватимуть до 100 грн на місяць (пропорційно участі) з місцевих бюджетів. Джерело: https://censor.net/ua/n3557316?????????????????????????????????
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11.06.2025 15:12 Ответить
дивиться нижче мій пост
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11.06.2025 15:14 Ответить
В оригіналі 100 000.
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11.06.2025 15:15 Ответить
за даром папка мамку не цілує
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11.06.2025 15:13 Ответить
Ух, зараз у цю нішу понаскакує блатних
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11.06.2025 15:14 Ответить
аби толк був
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11.06.2025 15:15 Ответить
Головне щоб друг дружку, та цивільних не постріляли.
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11.06.2025 15:19 Ответить
Без належного контролю буде чергова схема щоб пристроїти "своіх людей" на 100.000, пільги, та освоювати **********, патрони та інше майно.
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11.06.2025 15:23 Ответить
МЛЯ!
Вам про це ще ДВА РОКИ ТОМУ кричали!
А наважилися тільки після того, як вас максимально припекло?
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11.06.2025 15:15 Ответить
І що це на практиці? 🤔
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11.06.2025 15:16 Ответить
Сидячи вдома, побачив у вікно шахеда, влучив у нього, чи комусь у дупу на городі за 2 км, й отримав винагороду.
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11.06.2025 15:20 Ответить
влучив комусь у дупу й отримав винагороду...
Такою пропозицією багато хто зацікавиться ...))
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11.06.2025 15:29 Ответить
в ідеалі - подактівці, дбр, беб, судді, поліція, служба банківської інкасації, судова охорона, о/с установ виконання покарань, виконавча служба, прокурори, держслужба міністерств, відомств, місцевих органів влади (обл/рай-адміністрації, виконкоми, сільради), працівники оборонки, залізничники, енергетики, служба газу, водоканал, теплокомуненерго, критична інфраструктура, синоптики, держтрансбезпека, лісничі, агропромисловий сектор, працівники цирку/театру та ще купа запброньованих хлопів (а може й дівчат), які у вільний від служби/роботи час абсолютно спокійно можуть замінити діючі МВГ ЗСУ, чим вивльнити о/с для виконання бойових завдань на фронті
до того ж є купа студентів-технарів-айті віком 18-25 (та й вище), які із комп'ютерною технікою та дронами на "ти", відповідно цілком спокійно можуть керувати зенітними дронами, засобами реб та рер у вільний від навчання час
варіантів купа та безліч, у толму з Ізраїлі працює
як воно буде в нас - хз
звісно хтілося, шоби це не були загони "блатних та наближених"
потрібен дієвий контроль, зв'язок і бойовими підрозділами ппо, пс, досвідчені наставники з бойовим досвідом за складу ЗСУ, координація
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11.06.2025 15:36 Ответить
З місцевих бюджетів ???!!!! Виродки позабирали ПДФО у місцевий громад - так яке ж фінансування може бути? А висновок один- всіх тих, хто раніш збивали дрони- мясник сирський відправив в піхоту. Тепер збивати нікому. Так що сідайте на свої авто, заправляйте свої авто за свої кошти і пиз уйте на чергування. А кулемети їм дадуть безкоштовно?
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11.06.2025 15:18 Ответить
Приватні охоронні фірми вже давно мають мати персонал, який має бути антидронщиками. Дронарі і антидронарі думаю будуть актуальні із своїми послугами в багатьох країнах і корпораціях. Ха ха ха.
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11.06.2025 15:23 Ответить
Палицями ...?
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11.06.2025 15:28 Ответить
А якщо по суті -
«Ми маємо майже мільйонну армію, воюють відсотків 20, це в кращому випадку, відсотків 40 займаються забезпеченням. А є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять», - зауважив Федієнко ...
Якщо в нас майже 400 000 числяться в ЗСУ , але займаються "невідомо чим" - нащо , до ППО , ще когось залучати ...?
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11.06.2025 15:34 Ответить
Мільйона немає. Так рахують лише профани. Саме такі сидять в кожному штабі. Скажімо сидить гівно майор і вимагає подати штатку. Скажімо в штаці є 40 солдат. І він починає роздавати свої хотєлки для роботи на 40 чоловік. Але цих 40 чоловік по факту ніколи немає. По факту є десь 35 чоловік. Чому? Тому що чоловіка 4 знаходиться у відпустці, ще хтось у відряджені, ще хтось на лікарняному, хтось в наряді і т.д. Ніяких повноцінних ротацій не було з 22 року. І не буде з такими розкладами. Повноцінна армія лише для оборони має бути 2-3млн. А якщо хочете щоб була менша, то армія має бути високотехнологічною. Тобто високоточне озброєння, ракети, арта, дрони, реби, фортифікації, обладнання і інше. Якщо цього не буде, то в все одно в кінцевому результаті розгрібати проблеми з дронами буде тил. Ха ха ха.
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11.06.2025 15:51 Ответить
Кацапів , в Україні , десь 650 000 - це загалом , на фронті - максимум 300 000 ... навіщо нам армія в мільон ?
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11.06.2025 15:55 Ответить
Армія в 2-3 мільйони. Якщо говоримо про арифметика. Ротація це 3-4 місяці на ппд. 3-4 місяці злагодження. І лише 6 місяців бойових дій. Відпустка по закону має бути 45 діб. А тепер беріть калькулятор і рахуйте. В нас наприклад в підрозділі немає 20 відсотків персоналу при вже скорочених нормах. Тобто після 6 місяців боїв я маю бути до 10 місяців в тилу. 24/7 знаходитися у бою на протязі років це брєд від цивільних і кацапських консерв. Ха ха ха.
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11.06.2025 16:04 Ответить
Короче ясно. Кто будет числиться и бабло получать ни за ххх собачий.
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11.06.2025 15:42 Ответить
Открываются очередные окна возможностей для незаконного обогащения, коррупцию создаёт сама власть!!
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11.06.2025 16:05 Ответить
О я вже бачу ці схеми розкрадання бабла
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11.06.2025 16:05 Ответить
 
 