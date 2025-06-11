Добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны, - Кабмин

Кабинет Министров согласовал предложение Минобороны относительно того, чтобы разрешить добровольцам сбивать вражеские беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, правительство согласовало предложение Минобороны по реализации в течение действия правового режима военного положения, но не дольше двух лет, экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения групп противовоздушной обороны.

"Экспериментальный проект направлен на усиление противовоздушной защиты территории Украины путем привлечения членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных громад Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, которые имеют соответствующие летные навыки и/или квалификацию, при защите от угроз с воздуха войск государства-агрессора с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов или пилотируемых воздушных судов во время действия правового режима военного положения", - говорится в сообщении.

Нардеп Алексей Гончаренко обнародовал подробности проекта.

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Кто может входить в группу

Члены добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ);

Лица, которые не подлежат мобилизации;

Те, кто прошел подготовку и имеет сертификат (для БпЛА).

Что могут делать группы ПВО

Выявлять, сопровождать и сбивать воздушные угрозы;

Использовать дроны, самолеты, личное оружие;

Получать технику, оружие, боеприпасы от ВСУ;

Использовать собственные авто и оборудование.

По словам парламентария, участники будут получать до 100 тыс. грн в месяц (пропорционально участию) из местных бюджетов.

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