Четвертая группа добровольцев Украинского легиона в Польше подписала контракты с ВСУ
Несколько десятков украинских граждан, проживающих за рубежом, 6 июня подписали в Люблине контракты с Вооруженными силами Украины. Среди них есть украинцы, проживающие в Польше, Германии, Великобритании, Болгарии, Словении, Словакии, Молдове и Чехии.
Об этом сообщил представитель рекрутингового центра при Генконсульстве Украины в Люблине Петр Горкуша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, в этой группе больше кандидатов присоединиться к Украинскому легиону, чем было в предыдущих.
"В этой партии есть мужчины и женщины. Очень приятно, что в группе более 20% добровольцев, которым от 18 до 24 лет", - отметил Горкуша.
По его словам, молодежь, как правило, хочет служить в подразделениях БпЛА. Зато женщины стремятся стать медиками или служить в подразделениях связи. Лица старше 40 лет преимущественно хотят быть механиками-водителями.
После подписания контракта добровольцы отправятся на 45-дневную военную подготовку в Люблинском воеводстве Польши.
Напомним, о создании Украинского легиона стало известно в начале июля прошлого года, когда президент Украины Владимир Зеленский совместно с главой польского правительства Дональдом Туском подписали в Варшаве соглашение по безопасности. Одним из его пунктов является подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.
Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая - в январе этого года, третья - в конце февраля.
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