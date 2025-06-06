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Новости Украинский легион в Польше Иностранные добровольцы в ВСУ
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Четвертая группа добровольцев Украинского легиона в Польше подписала контракты с ВСУ

Четвертая группа добровольцев Украинского легиона в Польше подписала контракты с ВСУ.

Несколько десятков украинских граждан, проживающих за рубежом, 6 июня подписали в Люблине контракты с Вооруженными силами Украины. Среди них есть украинцы, проживающие в Польше, Германии, Великобритании, Болгарии, Словении, Словакии, Молдове и Чехии.

Об этом сообщил представитель рекрутингового центра при Генконсульстве Украины в Люблине Петр Горкуша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в этой группе больше кандидатов присоединиться к Украинскому легиону, чем было в предыдущих.

"В этой партии есть мужчины и женщины. Очень приятно, что в группе более 20% добровольцев, которым от 18 до 24 лет", - отметил Горкуша.

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По его словам, молодежь, как правило, хочет служить в подразделениях БпЛА. Зато женщины стремятся стать медиками или служить в подразделениях связи. Лица старше 40 лет преимущественно хотят быть механиками-водителями.

После подписания контракта добровольцы отправятся на 45-дневную военную подготовку в Люблинском воеводстве Польши.

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Напомним, о создании Украинского легиона стало известно в начале июля прошлого года, когда президент Украины Владимир Зеленский совместно с главой польского правительства Дональдом Туском подписали в Варшаве соглашение по безопасности. Одним из его пунктов является подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.

Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая - в январе этого года, третья - в конце февраля.

Автор: 

Польша (8510) добровольцы (1182) ВСУ (6692)


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Кілька десятків з мільйонів,потужна потужність блд
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06.06.2025 15:18 Ответить
Ну ти то надіюсь підписав ??чи засцяв??
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06.06.2025 15:48 Ответить
А "добровольців" у піхоту наловлять в Україні, нема чого переживати.
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06.06.2025 15:20 Ответить
А сидіти в ямі посеред поля під обстрілами ніхто не хоче.
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06.06.2025 15:21 Ответить
Ще й яму викопати доведеться самим, бо гроші на ІФС вже вкрадені до вас.
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06.06.2025 15:24 Ответить
Декілька десятків. Із всієі європи, напевне тікають, щоб не сісти із поглядом неба через решітку. Дональ Трамп, Дональд Туск, Дональд Дуля. І Володі, чи Володимири?
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06.06.2025 15:23 Ответить
 
 