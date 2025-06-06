Четвертая группа добровольцев Украинского легиона в Польше подписала контракты с ВСУ.

Несколько десятков украинских граждан, проживающих за рубежом, 6 июня подписали в Люблине контракты с Вооруженными силами Украины. Среди них есть украинцы, проживающие в Польше, Германии, Великобритании, Болгарии, Словении, Словакии, Молдове и Чехии.

Об этом сообщил представитель рекрутингового центра при Генконсульстве Украины в Люблине Петр Горкуша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в этой группе больше кандидатов присоединиться к Украинскому легиону, чем было в предыдущих.

"В этой партии есть мужчины и женщины. Очень приятно, что в группе более 20% добровольцев, которым от 18 до 24 лет", - отметил Горкуша.

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По его словам, молодежь, как правило, хочет служить в подразделениях БпЛА. Зато женщины стремятся стать медиками или служить в подразделениях связи. Лица старше 40 лет преимущественно хотят быть механиками-водителями.

После подписания контракта добровольцы отправятся на 45-дневную военную подготовку в Люблинском воеводстве Польши.

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Напомним, о создании Украинского легиона стало известно в начале июля прошлого года, когда президент Украины Владимир Зеленский совместно с главой польского правительства Дональдом Туском подписали в Варшаве соглашение по безопасности. Одним из его пунктов является подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.

Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая - в январе этого года, третья - в конце февраля.