Четверта група добровольців Українського легіону в Польщі підписала контракти із ЗСУ
Кілька десятків українських громадян, які проживають за кордоном, 6 червня підписали в Любліні контракти зі Збройними силами України. Серед них є українці, які проживають у Польщі, Німеччині, Великій Британії, Болгарії, Словенії, Словаччині, Молдові та Чехії.
Про це повідомив представник рекрутингового центру при Генконсульстві України в Любліні Петро Горкуша, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, у цій групі більше кандидатів долучитися до Українського легіону, ніж було у попередніх.
"У цій партії є чоловіки й жінки. Дуже приємно, що у групі понад 20% добровольців, яким від 18 до 24 років", - зазначив Горкуша.
За його словами, молодь, як правило, хоче служити у підрозділах БпЛА. Натомість жінки прагнуть стати медикинями або служити у підрозділах зв’язку. Особи віком понад 40 років переважно хочуть бути механіками-водіями.
Після підписання контракту добровольці вирушать на 45-денний військовий вишкіл у Люблінському воєводстві Польщі.
Нагадаємо, про створення Українського легіону стало відомо на початку липня минулого року, коли президент України Володимир Зеленський спільно з главою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів.
Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із ЗСУ торік у листопаді, друга - у січні цього року, третя – наприкінці лютого.
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