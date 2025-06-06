Четверта група добровольців Українського легіону в Польщі підписала контракти із ЗСУ

Кілька десятків українських громадян, які проживають за кордоном, 6 червня підписали в Любліні контракти зі Збройними силами України. Серед них є українці, які проживають у Польщі, Німеччині, Великій Британії, Болгарії, Словенії, Словаччині, Молдові та Чехії.

Про це повідомив представник рекрутингового центру при Генконсульстві України в Любліні Петро Горкуша, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, у цій групі більше кандидатів долучитися до Українського легіону, ніж було у попередніх.

"У цій партії є чоловіки й жінки. Дуже приємно, що у групі понад 20% добровольців, яким від 18 до 24 років", - зазначив Горкуша.

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За його словами, молодь, як правило, хоче служити у підрозділах БпЛА. Натомість жінки прагнуть стати медикинями або служити у підрозділах зв’язку. Особи віком понад 40 років переважно хочуть бути механіками-водіями.

Після підписання контракту добровольці вирушать на 45-денний військовий вишкіл у Люблінському воєводстві Польщі.

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Нагадаємо, про створення Українського легіону стало відомо на початку липня минулого року, коли президент України Володимир Зеленський спільно з главою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів.

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із ЗСУ торік у листопаді, друга - у січні цього року, третя – наприкінці лютого.