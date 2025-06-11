Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони, - Кабмін

Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міноборони щодо того, щоб дозволити добровольцям збивати ворожі безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд погодив пропозицію Міноборони щодо реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони.

"Експериментальний проєкт спрямований на посилення протиповітряного захисту території України шляхом залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які мають відповідні льотні навички та/або кваліфікацію, під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден під час дії правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив подробиці проєкту.

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Хто може входити до групи

Члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ);

Особи, які не підлягають мобілізації;

Ті, хто пройшов підготовку та має сертифікат (для БпЛА).

Що можуть робити групи ППО

Виявляти, супроводжувати і збивати повітряні загрози;

Використовувати дрони, літаки, особисту зброю;

Отримувати техніку, зброю, боєприпаси від ЗСУ;

Використовувати власні авто та обладнання.

За словами парламентаря, учасники отримуватимуть до 100 тис. грн на місяць (пропорційно участі) з місцевих бюджетів.

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