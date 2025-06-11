Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони, - Кабмін
Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міноборони щодо того, щоб дозволити добровольцям збивати ворожі безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, уряд погодив пропозицію Міноборони щодо реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони.
"Експериментальний проєкт спрямований на посилення протиповітряного захисту території України шляхом залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які мають відповідні льотні навички та/або кваліфікацію, під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден під час дії правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив подробиці проєкту.
Хто може входити до групи
- Члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ);
- Особи, які не підлягають мобілізації;
- Ті, хто пройшов підготовку та має сертифікат (для БпЛА).
Що можуть робити групи ППО
- Виявляти, супроводжувати і збивати повітряні загрози;
- Використовувати дрони, літаки, особисту зброю;
- Отримувати техніку, зброю, боєприпаси від ЗСУ;
- Використовувати власні авто та обладнання.
За словами парламентаря, учасники отримуватимуть до 100 тис. грн на місяць (пропорційно участі) з місцевих бюджетів.
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Вам про це ще ДВА РОКИ ТОМУ кричали!
А наважилися тільки після того, як вас максимально припекло?
Такою пропозицією багато хто зацікавиться ...))
до того ж є купа студентів-технарів-айті віком 18-25 (та й вище), які із комп'ютерною технікою та дронами на "ти", відповідно цілком спокійно можуть керувати зенітними дронами, засобами реб та рер у вільний від навчання час
варіантів купа та безліч, у толму з Ізраїлі працює
як воно буде в нас - хз
звісно хтілося, шоби це не були загони "блатних та наближених"
потрібен дієвий контроль, зв'язок і бойовими підрозділами ппо, пс, досвідчені наставники з бойовим досвідом за складу ЗСУ, координація
«Ми маємо майже мільйонну армію, воюють відсотків 20, це в кращому випадку, відсотків 40 займаються забезпеченням. А є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять», - зауважив Федієнко ...
Якщо в нас майже 400 000 числяться в ЗСУ , але займаються "невідомо чим" - нащо , до ППО , ще когось залучати ...?
Дуже важлива пропозиція для зацікавленої молоді до 25 років, яка за законом не підлягає мобілізації. Цим молодим людям необхідно створити потрібні умови навчання на пілота зенітних БПЛА та проходження військової підготовки за додатковими спеціалізаціями саме у галузі ППО населених пунктів.
Ті, хто пройде відповідну підготовку, за їх бажанням, на підставі відповідного документу матимуть переважне право у складі ДФТГ приймати особисту участь у ППО своїх населених пунктів із застосуванням відповідної зброї. Це особлива повага оточуючих і можливість допомогти собі матеріально.