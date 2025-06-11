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Новини Добровольці збиватимуть ворожі дрони
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Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони, - Кабмін

Добровольцям дозволили збивати дрони. Що відомо

Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міноборони щодо того, щоб дозволити добровольцям збивати ворожі безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд погодив пропозицію Міноборони щодо реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони.

"Експериментальний проєкт спрямований на посилення протиповітряного захисту території України шляхом залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які мають відповідні льотні навички та/або кваліфікацію, під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден під час дії правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив подробиці проєкту.

Читайте: Україні потрібна як мала ППО, так і великі комплекси, - Повітряні сили

Хто може входити до групи

  • Члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ);
  • Особи, які не підлягають мобілізації;
  • Ті, хто пройшов підготовку та має сертифікат (для БпЛА).

Що можуть робити групи ППО

  • Виявляти, супроводжувати і збивати повітряні загрози;
  • Використовувати дрони, літаки, особисту зброю;
  • Отримувати техніку, зброю, боєприпаси від ЗСУ;
  • Використовувати власні авто та обладнання.

За словами парламентаря, учасники отримуватимуть до 100 тис. грн на місяць (пропорційно участі) з місцевих бюджетів.

Читайте: Четверта група добровольців Українського легіону в Польщі підписала контракти із ЗСУ

Автор: 

Кабмін (14154) ППО (3290) добровольці (935) дрони (4925)


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Топ коментарі
+5
МЛЯ!
Вам про це ще ДВА РОКИ ТОМУ кричали!
А наважилися тільки після того, як вас максимально припекло?
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11.06.2025 15:15 Відповісти
+5
З місцевих бюджетів ???!!!! Виродки позабирали ПДФО у місцевий громад - так яке ж фінансування може бути? А висновок один- всіх тих, хто раніш збивали дрони- мясник сирський відправив в піхоту. Тепер збивати нікому. Так що сідайте на свої авто, заправляйте свої авто за свої кошти і пиз уйте на чергування. А кулемети їм дадуть безкоштовно?
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11.06.2025 15:18 Відповісти
+4
Ух, зараз у цю нішу понаскакує блатних
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11.06.2025 15:14 Відповісти
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11.06.2025 15:12 Відповісти
У вчорашньому своєму зведенні на ютубі Стерненко розповідав, що можна закупати дрони-перехоплювачі тих же шахедів і користуватися їми у тилу. Досвід перехоплювачів на фронті вже досить значний. Але у тилу катастрофічно не вистачає пілотів таких дронів. Якщо робити розголос на державному рівні-теоретично це може залучити багато бажаючих збивати шахеди.
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11.06.2025 15:53 Відповісти
Якщо дадуть ну наприклад С 60, то бажаючі з 60+, 25- та з непридатних знайдуться. Посидіти ввечері на природі, чтому б ні. А з шахедами воно норм буде.
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11.06.2025 16:00 Відповісти
За словами парламентаря, учасники отримуватимуть до 100 грн на місяць (пропорційно участі) з місцевих бюджетів. Джерело: https://censor.net/ua/n3557316?????????????????????????????????
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11.06.2025 15:12 Відповісти
дивиться нижче мій пост
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11.06.2025 15:14 Відповісти
В оригіналі 100 000.
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11.06.2025 15:15 Відповісти
за даром папка мамку не цілує
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11.06.2025 15:13 Відповісти
Ух, зараз у цю нішу понаскакує блатних
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11.06.2025 15:14 Відповісти
аби толк був
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11.06.2025 15:15 Відповісти
Головне щоб друг дружку, та цивільних не постріляли.
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11.06.2025 15:19 Відповісти
Без належного контролю буде чергова схема щоб пристроїти "своіх людей" на 100.000, пільги, та освоювати **********, патрони та інше майно.
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11.06.2025 15:23 Відповісти
МЛЯ!
Вам про це ще ДВА РОКИ ТОМУ кричали!
А наважилися тільки після того, як вас максимально припекло?
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11.06.2025 15:15 Відповісти
І що це на практиці? 🤔
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11.06.2025 15:16 Відповісти
Сидячи вдома, побачив у вікно шахеда, влучив у нього, чи комусь у дупу на городі за 2 км, й отримав винагороду.
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11.06.2025 15:20 Відповісти
влучив комусь у дупу й отримав винагороду...
Такою пропозицією багато хто зацікавиться ...))
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11.06.2025 15:29 Відповісти
в ідеалі - подактівці, дбр, беб, судді, поліція, служба банківської інкасації, судова охорона, о/с установ виконання покарань, виконавча служба, прокурори, держслужба міністерств, відомств, місцевих органів влади (обл/рай-адміністрації, виконкоми, сільради), працівники оборонки, залізничники, енергетики, служба газу, водоканал, теплокомуненерго, критична інфраструктура, синоптики, держтрансбезпека, лісничі, агропромисловий сектор, працівники цирку/театру та ще купа запброньованих хлопів (а може й дівчат), які у вільний від служби/роботи час абсолютно спокійно можуть замінити діючі МВГ ЗСУ, чим вивльнити о/с для виконання бойових завдань на фронті
до того ж є купа студентів-технарів-айті віком 18-25 (та й вище), які із комп'ютерною технікою та дронами на "ти", відповідно цілком спокійно можуть керувати зенітними дронами, засобами реб та рер у вільний від навчання час
варіантів купа та безліч, у толму з Ізраїлі працює
як воно буде в нас - хз
звісно хтілося, шоби це не були загони "блатних та наближених"
потрібен дієвий контроль, зв'язок і бойовими підрозділами ппо, пс, досвідчені наставники з бойовим досвідом за складу ЗСУ, координація
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11.06.2025 15:36 Відповісти
З місцевих бюджетів ???!!!! Виродки позабирали ПДФО у місцевий громад - так яке ж фінансування може бути? А висновок один- всіх тих, хто раніш збивали дрони- мясник сирський відправив в піхоту. Тепер збивати нікому. Так що сідайте на свої авто, заправляйте свої авто за свої кошти і пиз уйте на чергування. А кулемети їм дадуть безкоштовно?
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11.06.2025 15:18 Відповісти
Приватні охоронні фірми вже давно мають мати персонал, який має бути антидронщиками. Дронарі і антидронарі думаю будуть актуальні із своїми послугами в багатьох країнах і корпораціях. Ха ха ха.
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11.06.2025 15:23 Відповісти
Палицями ...?
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11.06.2025 15:28 Відповісти
А якщо по суті -
«Ми маємо майже мільйонну армію, воюють відсотків 20, це в кращому випадку, відсотків 40 займаються забезпеченням. А є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять», - зауважив Федієнко ...
Якщо в нас майже 400 000 числяться в ЗСУ , але займаються "невідомо чим" - нащо , до ППО , ще когось залучати ...?
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11.06.2025 15:34 Відповісти
Мільйона немає. Так рахують лише профани. Саме такі сидять в кожному штабі. Скажімо сидить гівно майор і вимагає подати штатку. Скажімо в штаці є 40 солдат. І він починає роздавати свої хотєлки для роботи на 40 чоловік. Але цих 40 чоловік по факту ніколи немає. По факту є десь 35 чоловік. Чому? Тому що чоловіка 4 знаходиться у відпустці, ще хтось у відряджені, ще хтось на лікарняному, хтось в наряді і т.д. Ніяких повноцінних ротацій не було з 22 року. І не буде з такими розкладами. Повноцінна армія лише для оборони має бути 2-3млн. А якщо хочете щоб була менша, то армія має бути високотехнологічною. Тобто високоточне озброєння, ракети, арта, дрони, реби, фортифікації, обладнання і інше. Якщо цього не буде, то в все одно в кінцевому результаті розгрібати проблеми з дронами буде тил. Ха ха ха.
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11.06.2025 15:51 Відповісти
Кацапів , в Україні , десь 650 000 - це загалом , на фронті - максимум 300 000 ... навіщо нам армія в мільон ?
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11.06.2025 15:55 Відповісти
Армія в 2-3 мільйони. Якщо говоримо про арифметика. Ротація це 3-4 місяці на ппд. 3-4 місяці злагодження. І лише 6 місяців бойових дій. Відпустка по закону має бути 45 діб. А тепер беріть калькулятор і рахуйте. В нас наприклад в підрозділі немає 20 відсотків персоналу при вже скорочених нормах. Тобто після 6 місяців боїв я маю бути до 10 місяців в тилу. 24/7 знаходитися у бою на протязі років це брєд від цивільних і кацапських консерв. Ха ха ха.
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11.06.2025 16:04 Відповісти
Короче ясно. Кто будет числиться и бабло получать ни за ххх собачий.
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11.06.2025 15:42 Відповісти
Открываются очередные окна возможностей для незаконного обогащения, коррупцию создаёт сама власть!!
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11.06.2025 16:05 Відповісти
О я вже бачу ці схеми розкрадання бабла
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11.06.2025 16:05 Відповісти
дебильновато-продажные шмыгаль с умеровым решили таким способом побольше гражданских мочить из-за повреждений и неконтролируемых падений
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11.06.2025 16:11 Відповісти
Вважаю, що "100 тис. грн на місяць (пропорційно участі) з місцевих бюджетів" було б правильно платити по якихось нормах. Ну, наприклад-збив за місяць не менше 5 шахедів - отримай 100.000. Не збив жодного-мінімалка, 20.000, тренуйся краще. 2 місяці жодного не збив-дискваліфікація. Була б мотивація і не було б марного витрачання коштів.
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11.06.2025 16:30 Відповісти
ти хоть трошки уявляєш що таке служба в армії і порядки в бойових частинах? Які збіи мінімум і дискваліфікація? Що ви верзете?
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11.06.2025 16:50 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи.
Дуже важлива пропозиція для зацікавленої молоді до 25 років, яка за законом не підлягає мобілізації. Цим молодим людям необхідно створити потрібні умови навчання на пілота зенітних БПЛА та проходження військової підготовки за додатковими спеціалізаціями саме у галузі ППО населених пунктів.
Ті, хто пройде відповідну підготовку, за їх бажанням, на підставі відповідного документу матимуть переважне право у складі ДФТГ приймати особисту участь у ППО своїх населених пунктів із застосуванням відповідної зброї. Це особлива повага оточуючих і можливість допомогти собі матеріально.
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11.06.2025 16:37 Відповісти
Хрін вам - шоб потім як того чоловіка з Сумщини шо захищав країну з музейної зброї котру сам доробив судив суд самої класної країни. Йдіть нахрін, падл...ки.
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11.06.2025 16:39 Відповісти
а можна деталей насипати? Хто, де, коли? Куди записатися і всьо-такоє?!
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11.06.2025 16:48 Відповісти
Реально місцеві бюджети і платять зараз. Але суми різні. Наприклад в Звягелі члени мобільних груп отримують по 2-3 тисячі на місяць ( 6-7 діб чергувань ). Трохи смішні суми.
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11.06.2025 16:56 Відповісти
 
 