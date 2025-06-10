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Новини ППО України Розбудова ППО в Україні
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Україні потрібна як мала ППО, так і великі комплекси, - Повітряні сили

Які системи ППО потрібні України. Відповідь Повітряних сил

Україна потрібно для захисту від російських обстрілів системи протиповітряної оборони різних типів.

Про це заявив в ефірі телемарафону начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, забезпечувати потрібно і мобільні вогневі групи, щоб тримали нижній ешелон, і більшими засобами.

Також читайте: Сьогодні до знищення "шахедів" залучали також екіпажі зенітних дронів, - Ігнат

"Є і Велика Британія, і Німеччина й інші країни, які допомагають Україні і оголошують чергові пакети допомоги в рамках "Рамштайну" чи інших зібрань. ... Як мале ППО потрібне, так і великі комплекси, тому що збити балістику можуть лише так, як от з Patriot, що сьогодні було продемонстровано з аеробалістичними ракетами "Кинджал". А також інші системи NASAMS, IRIS-T. Це потрібно для стримування російської авіації, для збиття крилатих ракет противника та інших цілей", - додав Ігнат.

Також він зазначив, що розвиваються й інноваційні методи.

"Те ж саме дронове ППО, так звані зенітні дрони. Потрібно готувати екіпажі, масштабувати це виробництво. У цьому напрямку працюють всі Сили оборони. Запрацювало вони по розвідувальних БПЛА на лінії фронту. Треба масштабувати його і в тилових містах, щоб максимально раціонально застосовувати озброєння саме по дронах противника", - підсумував Ігнат.

Читайте: Ізраїль не передавав Україні системи ППО Patriot, - МЗС країни

Автор: 

ППО (3285) Ігнат Юрій (809)


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дарма знялми з посади Борсука
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10.06.2025 15:52 Відповісти
І що би він зробив? Примусову заяву про бластер, який збиває шахеди на 4000 м висоті він робив. Щоб він зробив заяву про велике ППО?
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10.06.2025 16:53 Відповісти
це все не усуває прицючину , а причина існування московії (який все ще дуже багато грошей дають) яка буде нарощувати виробництво цього лайна ...
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10.06.2025 15:52 Відповісти
Із 20:00 9 червня війська Росії атакували:

315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ;2 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької обл. - РФ;5 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл. - РФ.

Основним напрямком удару був Київ.

Результат роботи ППО

Знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені:

213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачено/придушено РЕБ;2 балістичні ракети KN-23;5 крилатих ракет Іскандер-К. Джерело: https://censor.net/ua/n3557034
Тикніть де тут про збитий кінджал?
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10.06.2025 15:57 Відповісти
Нажальт гроши з бюджету замість закупівля засобів ППО ідуть на Zелений кещбек, марафон, дороги, помічників депутатів, ментів, прокурорських, судійських тощо. МИЛІАРДАМИ ідуть.
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10.06.2025 15:59 Відповісти
Працюючий бластер проти шахедів є. Ви що, не читали Марафон? А щодо великих ППО, то це до ЩЕНЕВТІКА. Що там з "Кільченем", який по заяві оборонпрома краще і дешевше ПЕТРІОТА??
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10.06.2025 16:52 Відповісти
 
 