Україні потрібна як мала ППО, так і великі комплекси, - Повітряні сили
Україна потрібно для захисту від російських обстрілів системи протиповітряної оборони різних типів.
Про це заявив в ефірі телемарафону начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, забезпечувати потрібно і мобільні вогневі групи, щоб тримали нижній ешелон, і більшими засобами.
"Є і Велика Британія, і Німеччина й інші країни, які допомагають Україні і оголошують чергові пакети допомоги в рамках "Рамштайну" чи інших зібрань. ... Як мале ППО потрібне, так і великі комплекси, тому що збити балістику можуть лише так, як от з Patriot, що сьогодні було продемонстровано з аеробалістичними ракетами "Кинджал". А також інші системи NASAMS, IRIS-T. Це потрібно для стримування російської авіації, для збиття крилатих ракет противника та інших цілей", - додав Ігнат.
Також він зазначив, що розвиваються й інноваційні методи.
"Те ж саме дронове ППО, так звані зенітні дрони. Потрібно готувати екіпажі, масштабувати це виробництво. У цьому напрямку працюють всі Сили оборони. Запрацювало вони по розвідувальних БПЛА на лінії фронту. Треба масштабувати його і в тилових містах, щоб максимально раціонально застосовувати озброєння саме по дронах противника", - підсумував Ігнат.
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315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ;2 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької обл. - РФ;5 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл. - РФ.
Основним напрямком удару був Київ.
Результат роботи ППО
Знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені:
213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачено/придушено РЕБ;2 балістичні ракети KN-23;5 крилатих ракет Іскандер-К. Джерело: https://censor.net/ua/n3557034
Тикніть де тут про збитий кінджал?