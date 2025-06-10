Україні потрібна як мала ППО, так і великі комплекси, - Повітряні сили

Україна потрібно для захисту від російських обстрілів системи протиповітряної оборони різних типів.

Про це заявив в ефірі телемарафону начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, забезпечувати потрібно і мобільні вогневі групи, щоб тримали нижній ешелон, і більшими засобами.

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"Є і Велика Британія, і Німеччина й інші країни, які допомагають Україні і оголошують чергові пакети допомоги в рамках "Рамштайну" чи інших зібрань. ... Як мале ППО потрібне, так і великі комплекси, тому що збити балістику можуть лише так, як от з Patriot, що сьогодні було продемонстровано з аеробалістичними ракетами "Кинджал". А також інші системи NASAMS, IRIS-T. Це потрібно для стримування російської авіації, для збиття крилатих ракет противника та інших цілей", - додав Ігнат.

Також він зазначив, що розвиваються й інноваційні методи.

"Те ж саме дронове ППО, так звані зенітні дрони. Потрібно готувати екіпажі, масштабувати це виробництво. У цьому напрямку працюють всі Сили оборони. Запрацювало вони по розвідувальних БПЛА на лінії фронту. Треба масштабувати його і в тилових містах, щоб максимально раціонально застосовувати озброєння саме по дронах противника", - підсумував Ігнат.

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