Украине нужны как малая ПВО, так и крупные комплексы, - Воздушные силы
Украине нужны для защиты от российских обстрелов системы противовоздушной обороны разных типов.
Об этом заявил в эфире телемарафона начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, обеспечивать нужно и мобильные огневые группы, чтобы держали нижний эшелон, и большие средства.
"Есть и Великобритания, и Германия, и другие страны, которые помогают Украине и объявляют очередные пакеты помощи в рамках "Рамштайн" или других собраний. ... Как малое ПВО нужно, так и большие комплексы, потому что сбить баллистику могут только так, как вот с Patriot, что сегодня было продемонстрировано с аэробаллистическими ракетами "Кинжал". А также другие системы - NASAMS, IRIS-T. Это нужно для сдерживания российской авиации, для сбивания крылатых ракет противника и других целей", - добавил Игнат.
Также он отметил, что развиваются и инновационные методы.
"То же дроновое ПВО, так называемые зенитные дроны. Нужно готовить экипажи, масштабировать это производство. В этом направлении работают все Силы обороны. Они начали работать по разведывательным БПЛА на линии фронта. Надо масштабировать его и в тыловых городах, чтобы максимально рационально применять вооружение именно по дронам противника", - подытожил Игнат.
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315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ;2 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької обл. - РФ;5 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл. - РФ.
Основним напрямком удару був Київ.
Результат роботи ППО
Знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені:
213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачено/придушено РЕБ;2 балістичні ракети KN-23;5 крилатих ракет Іскандер-К. Джерело: https://censor.net/ua/n3557034
Тикніть де тут про збитий кінджал?