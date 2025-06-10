Украине нужны как малая ПВО, так и крупные комплексы, - Воздушные силы

Украине нужны для защиты от российских обстрелов системы противовоздушной обороны разных типов.

Об этом заявил в эфире телемарафона начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обеспечивать нужно и мобильные огневые группы, чтобы держали нижний эшелон, и большие средства.

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"Есть и Великобритания, и Германия, и другие страны, которые помогают Украине и объявляют очередные пакеты помощи в рамках "Рамштайн" или других собраний. ... Как малое ПВО нужно, так и большие комплексы, потому что сбить баллистику могут только так, как вот с Patriot, что сегодня было продемонстрировано с аэробаллистическими ракетами "Кинжал". А также другие системы - NASAMS, IRIS-T. Это нужно для сдерживания российской авиации, для сбивания крылатых ракет противника и других целей", - добавил Игнат.

Также он отметил, что развиваются и инновационные методы.

"То же дроновое ПВО, так называемые зенитные дроны. Нужно готовить экипажи, масштабировать это производство. В этом направлении работают все Силы обороны. Они начали работать по разведывательным БПЛА на линии фронта. Надо масштабировать его и в тыловых городах, чтобы максимально рационально применять вооружение именно по дронам противника", - подытожил Игнат.

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