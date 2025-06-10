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Новости ПВО Украины Развитие ПВО в Украине
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Украине нужны как малая ПВО, так и крупные комплексы, - Воздушные силы

Какие системы ПВО нужны Украине. Ответ Воздушных сил

Украине нужны для защиты от российских обстрелов системы противовоздушной обороны разных типов.

Об этом заявил в эфире телемарафона начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обеспечивать нужно и мобильные огневые группы, чтобы держали нижний эшелон, и большие средства.

Также читайте: Сегодня к уничтожению "шахедов" привлекали также экипажи зенитных дронов, - Игнат

"Есть и Великобритания, и Германия, и другие страны, которые помогают Украине и объявляют очередные пакеты помощи в рамках "Рамштайн" или других собраний. ... Как малое ПВО нужно, так и большие комплексы, потому что сбить баллистику могут только так, как вот с Patriot, что сегодня было продемонстрировано с аэробаллистическими ракетами "Кинжал". А также другие системы - NASAMS, IRIS-T. Это нужно для сдерживания российской авиации, для сбивания крылатых ракет противника и других целей", - добавил Игнат.

Также он отметил, что развиваются и инновационные методы.

"То же дроновое ПВО, так называемые зенитные дроны. Нужно готовить экипажи, масштабировать это производство. В этом направлении работают все Силы обороны. Они начали работать по разведывательным БПЛА на линии фронта. Надо масштабировать его и в тыловых городах, чтобы максимально рационально применять вооружение именно по дронам противника", - подытожил Игнат.

Также читайте: Игнат: Шрапнель в "Шахедах", которые атаковали Киев, создана для максимального урона людям и технике

Автор: 

ПВО (2844) Игнат Юрий (613)


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дарма знялми з посади Борсука
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10.06.2025 15:52 Ответить
І що би він зробив? Примусову заяву про бластер, який збиває шахеди на 4000 м висоті він робив. Щоб він зробив заяву про велике ППО?
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10.06.2025 16:53 Ответить
це все не усуває прицючину , а причина існування московії (який все ще дуже багато грошей дають) яка буде нарощувати виробництво цього лайна ...
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10.06.2025 15:52 Ответить
Із 20:00 9 червня війська Росії атакували:

315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ;2 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької обл. - РФ;5 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл. - РФ.

Основним напрямком удару був Київ.

Результат роботи ППО

Знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені:

213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачено/придушено РЕБ;2 балістичні ракети KN-23;5 крилатих ракет Іскандер-К. Джерело: https://censor.net/ua/n3557034
Тикніть де тут про збитий кінджал?
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10.06.2025 15:57 Ответить
Нажальт гроши з бюджету замість закупівля засобів ППО ідуть на Zелений кещбек, марафон, дороги, помічників депутатів, ментів, прокурорських, судійських тощо. МИЛІАРДАМИ ідуть.
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10.06.2025 15:59 Ответить
Працюючий бластер проти шахедів є. Ви що, не читали Марафон? А щодо великих ППО, то це до ЩЕНЕВТІКА. Що там з "Кільченем", який по заяві оборонпрома краще і дешевше ПЕТРІОТА??
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10.06.2025 16:52 Ответить
 
 