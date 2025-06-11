Україна інвестує в посилення ППО та розробку дронів-перехоплювачів від ударів РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна інвестує в посилення власної протиповітряної оборони, захист критичної інфраструктури, децентралізацію енергетики та розробку дронів для перехоплення ворожих безпілотників.

Про це голова держави розповів 11 червня під час саміту "Україна — Південно-Східна Європа" в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.

"Передусім хочеться, щоб у нас було відкрите розуміння, що таке енергетична безпека для України. В будь-якому випадку, як тільки профіциту немає — це коли дуже спекотно рідко, або дуже холодно — ми стаємо вразливими", - сказав він.

Президент нагадав, що взимку РФ посилює атаки на енергетичну інфраструктуру — від електростанцій до газосховищ.

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Пріоритет №1 — ППО та маневреність систем захисту

Зеленський наголосив, що найважливішим щитом для енергетики залишається протиповітряна оборона.

"Захист — це ППО. Я не буду говорити, які системи й де у нас знаходяться, та яку енергетику вони захищають. Як тільки ворог розуміє, які системи ППО у нас є, він намагається їх атакувати. Тому ми постійно змінюємо маршрути наших систем ППО", — зазначив він.

За його словами, Росія щодня запускає сотні дронів: "Сьогодні вони завдають ударів вже більш ніж 300 дронів на добу. Були моменти — 483 дрони за добу".

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Зеленський також повідомив, що Україна активно працює над новими розробками, які допоможуть ефективніше боротися з безпілотниками.

"Ми маємо деякі нові розробки, які перебувають на етапі тестування, і активно шукаємо додаткові кошти для масового виробництва таких систем. Одним з таких напрямків є створення дронів-перехоплювачів, які мають на меті нейтралізувати ворожі безпілотники", - розповів він.

Децентралізація енергетики та захист газових об'єктів

Президент зазначив, що процес децентралізації енергетичної системи триває, але деталі не розголошуються. Водночас Україна координує з партнерами захист газової інфраструктури та збільшення запасів, додав Зеленський.

"Обговорювали це питання з лідерами, бо були удари по сховищах, газовій інфраструктурі, щодо видобутку газу. Допомагаємо приватному сектору і просимо допомоги у лідерів з додатковими обʼємами газу в наші газосховища", - додав Зеленський.

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