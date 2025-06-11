Євросоюз і Німеччина виділяють €18 млн до Фонду енергоефективності України, - Матернова
Європейський Союз разом із Німеччиною виділяють 18 млн євро до Фонду енергоефективності України.
Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми також виділяємо більше грошей на інвестиції та технічну допомогу завдяки хорошому управлінню ресурсами. Власне, у нас є нові 18 мільйонів – 13 від нас і 5 від Німеччини. Ми підтримуємо роботу Фонду та спілкуємося між собою та з донорами щодо майбутньої підтримки", - заявила дипломатка.
Вона зазначила, що партнери продовжують підтримку Фонду, оскільки він добре себе зарекомендував. За словами Матернової, Фонд зміг вирости з 90 проєктів у 2021 році до понад 1 500 і допоміг 217 тисячам сімей, керуючись принципом "Відбудувати краще, ніж було".
"Завдяки Фонду щороку зберігається такий обсяг електроенергії, як річне споживання міста Чернівці", - додала вона.
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