Зеленський: Україна отримала понад 7 тисяч одиниць енергетичного обладнання від партнерів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки міжнародній допомозі Україна отримала понад 7 000 одиниць енергетичного обладнання, що дозволило уникнути масштабного блекауту під час зимових атак Росії.

Про це він заявив під час ІІІ Міжнародного саміту міст та регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я особливо вдячний тим із вас, хто допоміг нам пройти зими цієї війни. Росіяни робили все, щоб у нас був блекаут. Завдяки співпраці з вами ми отримали понад 7 000 одиниць енергетичного обладнання. Є вже і 454 проєкти в альтернативній енергетиці", - сказав глава держави.

Президент також подякував закордонним громадам, які прихистили українців, що були змушені залишити домівки через війну.

"Війна довга, і прихисток є дійсно дуже важливим. Я дякую вам за повагу до українців", - наголосив Зеленський.

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