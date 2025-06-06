Зеленский: Украина получила более 7 тысяч единиц энергетического оборудования от партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что благодаря международной помощи Украина получила более 7 000 единиц энергетического оборудования, что позволило избежать масштабного блэкаута во время зимних атак России.

Об этом он заявил во время III Международного саммита городов и регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я особенно благодарен тем из вас, кто помог нам пройти зимы этой войны. Россияне делали все, чтобы у нас был блэкаут. Благодаря сотрудничеству с вами мы получили более 7 000 единиц энергетического оборудования. Есть уже и 454 проекта в альтернативной энергетике", - сказал глава государства.

Президент также поблагодарил зарубежные общины, которые приютили украинцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны.

"Война долгая, и приют действительно очень важен. Я благодарю вас за уважение к украинцам", - подчеркнул Зеленский.

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