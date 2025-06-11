Евросоюз и Германия выделяют €18 млн в Фонд энергоэффективности Украины, - Матернова

Европейский Союз вместе с Германией выделяют 18 млн евро в Фонд энергоэффективности Украины.

Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, передает"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы также выделяем больше денег на инвестиции и техническую помощь, благодаря хорошему управлению ресурсами. Собственно, у нас есть новые 18 миллионов: 13 - от нас, и 5 - от Германии. Мы поддерживаем работу Фонда и общаемся между собой и с донорами относительно будущей поддержки", - заявила дипломат.

Она отметила, что партнеры продолжают поддержку Фонда, поскольку он хорошо себя зарекомендовал. По словам Матерновой, Фонд смог вырасти с 90 проектов в 2021 году до более 1 500 и помог 217 тысячам семей, руководствуясь принципом "Отстроить лучше, чем было".

"Благодаря Фонду ежегодно сохраняется такой объем электроэнергии, как годовое потребление города Черновцы", - добавила она.

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