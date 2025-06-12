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Новости Визит Писториуса в Украину
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Писториус прибыл с визитом в Киев

Борис Писториус прибыл с визитом в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев.

Об этом пишет dpa, передает Цензор.НЕТ.

Глава министерства заявил, что будет говорить с украинским руководством о ситуации в стране, а также обсудит дополнительную военную помощь.

Читайте: Ряд немецких политиков из СДПГ призвали восстановить отношения с РФ: Мерц и Писториус отвергли их требования

Борис Писториус прибыл с визитом в Киев

Автор: 

визит (3115) Германия (7079) Писториус Борис (230)


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Розказуватиме про as long as ot takes і підтримку шляху України до НАТО.
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12.06.2025 08:54 Ответить
Ти кінчений лох чи просто провокатор на зарплаті рашистів
Зараз ми отримуємо найбільшу військову допомогу саме з Німеччини
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12.06.2025 09:01 Ответить
кацапюра вали отсюда
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12.06.2025 09:10 Ответить
"за https://epravda.com.ua/svit/yes-vitrachaye-na-naftu-i-gaz-z-rf-bilshe-nizh-na-finansovu-dopomogu-ukrajini-zvit-803610/ оце і https://www.rbc.ua/rus/news/es-2025-rotsi-vitratit-eksport-rf-bilshe-1748367626.html оце"

и где там про германию?
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12.06.2025 09:51 Ответить
ти, рашиський прихвостень, твоє місце у параші
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12.06.2025 09:12 Ответить
Цей чувак міг просто піти на поводу у підкацапників , але разом з Мерцем , вони послали їх на йух
І продовжують допомагати Україні
Низка німецьких політиків із СДПН закликали відновити відносини з РФ: Мерц і Пісторіус відкинули їхні вимоги Джерело: https://censor.net/ua/n3557416
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12.06.2025 09:02 Ответить
Таураси приїхали, моськва тримай подарунки від України)
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12.06.2025 09:09 Ответить
Низький уклін та Памятаймо, про наших ЗАХИСНИКІВ, від сруськай зарази з московії! Дякуємо Німеччині, за безкоштовну допомогу Україні!
Слава Україні! Українців стали на захист України, незважаючи на те, що натворили оті особи із зеленським, з урядового кварталу, та ВРУ з моноШоблою з 2019 року!
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12.06.2025 09:27 Ответить
 
 