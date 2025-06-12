Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев.

Об этом пишет dpa, передает Цензор.НЕТ.

Глава министерства заявил, что будет говорить с украинским руководством о ситуации в стране, а также обсудит дополнительную военную помощь.

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