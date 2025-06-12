Писториус прибыл с визитом в Киев
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев.
Об этом пишет dpa, передает Цензор.НЕТ.
Глава министерства заявил, что будет говорить с украинским руководством о ситуации в стране, а также обсудит дополнительную военную помощь.
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Зараз ми отримуємо найбільшу військову допомогу саме з Німеччини
и где там про германию?
І продовжують допомагати Україні
Низка німецьких політиків із СДПН закликали відновити відносини з РФ: Мерц і Пісторіус відкинули їхні вимоги Джерело: https://censor.net/ua/n3557416
Слава Україні! Українців стали на захист України, незважаючи на те, що натворили оті особи із зеленським, з урядового кварталу, та ВРУ з моноШоблою з 2019 року!