Ряд немецких политиков из СДПГ призвали восстановить отношения с РФ: Мерц и Писториус отвергли их требования
Ряд политиков из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) обнародовали документ под названием "Манифест", в котором призывают не повышать расходы на оборону по плану правительства и начать прямые дипломатические переговоры.
Соответствующий документ публикует издание Stern, сообщает Цензор.НЕТ.
Что требуют авторы документа?
Подписанты "манифеста" требуют активизировать дипломатические усилия для урегулирования войны в Украине, начать переговоры с Россией, не повышать расходы на оборону и прекратить развертывание американского дальнобойного оружия в Германии.
"Остановите гонку вооружений. Нам нужно оборонительное оружие для вооруженных сил, которое защищает, не создавая дополнительных рисков для безопасности... Военная алармистская риторика и масштабные программы перевооружения не делают Германию и Европу более безопасными, а наоборот - ведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией", - цитирует издание отрывок документа.
Авторы "манифеста" считают, что поддержка Украины должна учитывать законные интересы всех стран Европы в сфере безопасности и стабильности, поэтому Германии следует "предпринять чрезвычайно сложную попытку возобновить диалог с Россией" после перемирия.
Документ подписали несколько десятков известных социал-демократов, преимущественно из левого крыла СДПГ. Среди подписантов, в частности, бывший лидер парламентской фракции партии Рольф Мютцених, экс-глава СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс и эксперт по внешней политике Ральф Штегне.
Реакция Мерца
Несмотря на призывы СДПГ к прекращению перевооружения и прямых переговоров с Россией, канцлер Фридрих Мерц рассчитывает на единство в коалиционном правительстве, куда входит и Социал-демократическая партия.
"В федеральном правительстве между ХДС, ХСС и СДПГ мы полностью едины в оценке войны, которую Россия ведет против Украины, и в последствиях, которые из этого следует сделать. И я рассчитываю на то, что это единство сохранится",- цитирует заявление Мерца n-tv.
Он также добавил, что, учитывая последние российские атаки на Украину, необходимо осознать, что "Россия является угрозой для безопасности всего Альянса".
Писториус отверг "манифест" однопартийцев
Требования своих однопартийцев прокомментировал и министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его заявление приводит DW.
"Этот документ - это отрицание реальности. Он злоупотребляет желанием людей в нашей стране о прекращении ужасной войны в Украине", - сказал Писториус.
В то же время министр дал понять, что он тоже разделяет желание достичь мира в войне РФ против Украины. Однако Писториус отметил, что диктатор России Владимир Путин отвергает предложения Украины относительно безусловного прекращения огня.
"Переговоры он прерывает. А когда он их ведет, одновременно с еще большей жестокостью и грубостью бомбит города в Украине", - сказал Писториус.
По словам немецкого чиновника, все это четко показывает, что Россия не хочет мира, а если и хочет, то только на собственных условиях. Так же Писториус предостерег от условий, которые были бы равнозначны капитуляции Украины.
"Такой мир отдал бы Украину, которая оказалась бы беззащитной, на растерзание российского произвола", - заявил глава Минобороны ФРГ.
Он также добавил, что с Путиным "можно говорить только с позиции силы".
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Певен , як би кацапи вони щось подібне зробили проти кацапів - їх би хейтили по повний ! Але наші , як завжди , змовчать ...
І це логічно - що ти можеш вимагати від німців , коли 11 років кричиш про війну , але продовжуєш транзит кацапської нафти ...
В неї все норм !